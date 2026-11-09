Karol G invita a Becky G a su último concierto en Monterrey para cantar 'MAMII'

Viajando Por El Mundo Tropitour ha vuelto a unir a Karol G y Becky G sobre un escenario. La artista colombiana retomó su gira esta semana en México, después de un parón de casi un mes, y la primera parada fue Monterrey.

Los fans de la de Medellín pudieron disfrutar de su directo durante tres noches seguidas —6, 7 y 8 de noviembre— y, antes del inicio del concierto, contaron con Becky G como telonera.

La intérprete de Sin Pijama, que mantiene una estrecha relación con Karol G y que la acompañó durante su show en el Coachella 2026, fue la encargada de animar la fiesta previa y dio la sorpresa a los asistentes cuando irrumpió en el concierto de su amiga para cantar juntas MAMII.

Las dos artistas cantaron juntas en la primera noche de Karol G en Monterrey y también en la última, cuando muy pocos se los esperaban tras su ausencia en el segundo concierto.

En la primera parte de su gira, la que terminó el 15 de octubre en Dallas (EEUU), Karol G contó con tres teloneras que anunció previamente —Becky G, Greeicy y Elena Rose—, sin embargo para esta segunda etapa no ha anunciado acompañantes.

De momento se desconoce si seguirá teniendo teloneras en sus shows y quiénes podrían ser pero todo puede pasar en este tiempo. A Viajando Por El Mundo Tropitour le queda todavía mucho camino por delante.

Karol G recorrerá América Latina hasta el 26 de febrero de 2027 y el 3 de junio retoma la gira por Europa. Barcelona, Sevilla y Madrid son las tres paradas anunciadas en España. El 25 de julio de 2027 cierra en Milán.