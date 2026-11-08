Guía para comprar entradas de U2 en Barcelona y Sevilla: cómo acceder a las preventas y precios

Te interesa Así fue el último concierto de U2 en España: las 24 canciones que tocaron

U2 celebrará tres conciertos en España en 2027 como parte de la gira The Greatest Show on Earth World Tour, con la que el grupo presentará en directo su álbum Carnaval de Luz. La banda irlandesa actuará en grandes estadios de Barcelona y Sevilla: el Estadi Olímpic Lluís Companys y el Estadio La Cartuja, respectivamente.

La venta de entradas comienza el lunes 9 de noviembre con la primera preventa, mientras la venta general se abre el viernes 13 de noviembre. Si quieres comprar entradas, consulta nuestra guía con toda la información necesaria para no quedarte sin vivir esta experiencia única.

Fechas y ciudades de U2 en España

Jueves, 13 de mayo de 2027 - Barcelona - Estadi Olímpic Lluís Companys

- Estadi Olímpic Lluís Companys Sábado, 15 de mayo de 2027 - Barcelona - Estadi Olímpic Lluís Companys

- Estadi Olímpic Lluís Companys Sábado, 22 de mayo de 2027 - Sevilla - Estadio La Cartuja

Cómo funcionan las preventas

U2 organiza varias preventas para las entradas de sus conciertos en Barcelona y Sevilla. La única a la que puedes acceder de manera gratuita es la de Live Nation, para la que tienes que rellenar el formulario de este enlace. Esta preventa está dirigida a los registrados en livenation.es y comienza el jueves 12 de noviembre a las 10:00 (con sala de espera a las 09:30). Aquí podrás comprar las entradas.

Los días anteriores, el grupo habrá llevado a cabo otras preventas exclusivas y de pago:

Preventa para los suscriptores de U2.com que ya eran miembros de pago antes del 25 de septiembre . Esta preventa se llama Feedback Group y estará activa del lunes 9 de noviembre a las 10:00 hasta el miércoles 11 de noviembre a las 22:00.

. Esta preventa se llama y estará activa del lunes 9 de noviembre a las 10:00 hasta el miércoles 11 de noviembre a las 22:00. Preventa para los nuevos suscriptores de U2.com . Puedes conseguir tu suscripción de pago en este enlace. Esta preventa se llama The Hype Group y estará activa del martes 10 de noviembre a las 10:00 hasta el miércoles 11 de noviembre a las 22:00.

. Puedes conseguir tu suscripción de pago en este enlace. Esta preventa se llama y estará activa del martes 10 de noviembre a las 10:00 hasta el miércoles 11 de noviembre a las 22:00. Preventa para compradores del álbum en su web . Estará activa del miércoles 11 de noviembre a las 10:00 hasta ese mismo día a las 22:00.

. Estará activa del miércoles 11 de noviembre a las 10:00 hasta ese mismo día a las 22:00. Preventa para titulares de tarjetas Visa. Puedes acceder desde Ticketmaster. También estará activa del miércoles 11 de noviembre a las 10:00 hasta ese mismo día a las 22:00.

Recuerda entrar con 30 minutos de antelación a la sala de espera de cada preventa. Podrás comprar un máximo de cuatro entradas.

La venta general

La venta general de entradas de U2 para España empieza el viernes 13 de noviembre a las 10:00, aunque la sala de espera abre a las 09:30. Se pueden adquirir en Ticketmaster, Live Nation, El Corte Inglés o la página web oficial del grupo.

Se prevé una demanda alta, por lo que la disponibilidad en la venta general podría ser limitada. Por eso, se recomienda intentarlo primero en las preventas.

Precios de U2 en Barcelona y Sevilla

Según los datos oficiales de Live Nation, los precios de las entradas de U2 en Barcelona y Sevilla van de los 255 € a los 85 €:

Red Zone : 181,50 €

: 181,50 € Inner Circle : 181,50 €

: 181,50 € Pista general : 181,50 €

: 181,50 € Grada 1 : 255,00 €

: 255,00 € Grada 2 : 204,00 €

: 204,00 € Grada 3 : 170,00 €

: 170,00 € Grada 4 : 113,50 €

: 113,50 € Grada 4 PMR : 113,50€

: 113,50€ Grada 5: 85,00 €

Todos los precios incluyen gastos de gestión e impuestos, aunque Ticketmaster aplica un cargo de 2 € por transacción no incluido.

Mapa orientativo del Estadi Olímpic Lluís Companys para U2 | Ticketmaster

Mapa orientativo del Estadio La Cartuja para U2 | Ticketmaster

Para la venta, está activada la modalidad Platinum, que es "un cupo limitado de entradas correspondiente a determinadas localidades de alta demanda en sectores específicos de grada, cuyo precio se muestra de forma clara antes de que el usuario confirme la compra y no se modifica durante el proceso de venta". "Las entradas Platinum no incluyen servicios o productos adicionales como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP", informa Live Nation.

Todos los conciertos anunciados hasta ahora de U2 en 2027

De momento, U2 ha confirmado 28 fechas: 11 en Latinoamérica y 17 en Europa entre febrero y julio. Todavía quedan shows por anunciar en Norteamérica y cabe la opción de que amplíen su estancia en algunas ciudades que ya forman parte del cartel.

Latinoamérica

23 de febrero - Ciudad de México, México - Estadio GNP Seguros (SOLD OUT)

- Estadio GNP Seguros (SOLD OUT) 26 de febrero - Ciudad de México, México - Estadio GNP Seguros (SOLD OUT)

- Estadio GNP Seguros (SOLD OUT) 28 de febrero - Ciudad de México, México - Estadio GNP Seguros (SOLD OUT)

- Estadio GNP Seguros (SOLD OUT) 02 de marzo - Ciudad de México, México - Estadio GNP Seguros

- Estadio GNP Seguros 10 de marzo - São Paulo, Brasil - Estádio MorumBIS (SOLD OUT)

- Estádio MorumBIS (SOLD OUT) 12 de marzo - São Paulo, Brasil - Estádio MorumBIS (SOLD OUT)

- Estádio MorumBIS (SOLD OUT) 14 de marzo - São Paulo, Brasil - Estádio MorumBIS (SOLD OUT)

- Estádio MorumBIS (SOLD OUT) 16 de marzo - São Paulo, Brasil - Estádio MorumBIS

- Estádio MorumBIS 23 de marzo - Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate (SOLD OUT)

- Estadio River Plate (SOLD OUT) 25 de marzo - Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate (SOLD OUT)

- Estadio River Plate (SOLD OUT) 27 de marzo - Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate (SOLD OUT)

Europa