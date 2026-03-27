¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 6 al 10 de abril

Cuerpos especiales vuelve después de Semana Santa con las pilas cargadas y las arcas de Pilla la cita y gana la guita llenas. ¡El bote ya está en 6.000 euros!

Los mejores invitados nos esperan a partir del lunes 6 de abril, cuando además conozcamos al nuevo ganador de Pueblos especiales y arrancará una nueva semana de concurso. ¿Qué localidades participarán esta vez?

No te lo pierdas porque la vuelta de vacaciones viene fuerte.

Lunes, 6 de abril - Álvaro de Luna

Álvaro de Luna abre la semana con Dime donde estás, su recién lanzado tercer álbum de estudio.

Además se vendrán al estudio dos habituales, nuestro experto en internet Jorge Yorya y el amante de la música de los 90s y 2000s Arturo Paniagua.

Martes, 7 de abril . Raúl Arévalo

El martes echamos un vistazo a la historia reciente con Raúl Arévalo, que lleva a la pantalla el secuestro del futbolista del Barça Quini en la serie Por cien millones.

También habrá sección de Jorge Yorya y análisis de letas de canciones con Espido Freire. ¿Con qué nos sorprenderá esta vez?

Miércoles, 8 de abril - Marlon

Inmersos en la gira Hipersensible 2026, el miércoles recibimos a Marlon para hablar de su tour y del lanzamiento de su próximo disco.

También será día de Jorge Yorya y de la cómica Carmen Romero.

Jueves 9 de abril - Martin Urrutia

Martin Urrutia viene el jueves para presentar La Insolación, su primer álbum de estudio que lanza al día siguiente.

También estarán Jorge Yorya y Santos Solano, psicólogo de cabecera del programa.

Viernes 10 de abril - Alejo Sauras

Alejo Sauras llega el viernes para despedir la semana y hablar de sus últimos estrenos, la serie Barrio Esperanza y la película Kraken.

Estarán también en el estudio Bertus y nuestro experto en cultura pop Juan Sanguino.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.