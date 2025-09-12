Participa en 'Pilla la cita y gana la guita' y llévate un premio de 1.000 euros con 'Cuerpos especiales'

Bases legales del concurso 'Pilla la cita y gana la guita' en 'Cuerpos especiales' | Europa FM

Cuerpos especiales se ha propuesta despertarnos cada mañana con energía y una alegría en el bolsillo. El ya famoso concurso Pilla la cita y gana la guita ha vuelto esta temporada para repartir 500 euros diarios entre los oyentes del morning presentado por Eva Soriano, Nacho García y Lalachus.

Roberto Rahona y su demostrada capacidad para imitar voces también entran en juego en este espacio en el que se han llegado a entregar 8.000 euros. Porque si el premio no se entrega un día, se suma al bote para el día siguiente.

Así, si el concursante del lunes falla, el martes habrá 1.000 euros acumulados y, si falla el del martes, el premio del miércoles será 1.500. ¿Quieres participar? ¡Te recordamos cómo hacerlo!

Cómo funciona 'Pilla la cita y gana la guita'

El concurso consta de dos fases. La primera se lleva a cabo en redes y la segunda, en directo en antena.

Cada mañana los presentadores hacen una pregunta relacionada con el programa que se publicará inmediatamente en los Stories de Cuerpos especiales y a la vez dicen un número, que corresponderá a la posición de la respuesta que será seleccionada para la fase 2.

Para pasar a esa siguiente fase, la respuesta debe ser correcta. Si no es así, se pasará a la siguiente posición con una respuesta válida.

Ese oyente es el que entra a jugar en la fase 2 y, por tanto, el que se puede llevar el premio. Para lograrlo, tendrá que responder correctamente al famoso test de Rober Redes imitando a... ¿recuerdas, no?

El community de Cuerpos especiales lee con la voz de un famoso una frase dicha por Eva, Nacho o Lala con la voz de un famosos y el concursante tendrá que adivinar quién la dijo previamente.

Para llevarse el premio tiene que acertar tres. Y, si no lo consigue, el bote se acumula para el día siguiente. ¡No esperes a participar!