Seis colaboraciones de Estopa que no deberías perderte (mientras esperamos 'La Maketa')

Estopa está de actualidad por el anuncio de La Maketa, un nuevo disco que recopila todas esas canciones que grabaron antes de lanzar su primer disco.

Casi 30 años hace de aquella vez en la que David y José en plena adolescencia se lanzaron a crear temas que presentarle a las discográficas. Y, en estas décadas de trayectoria, el dúo catalán se ha convertido en tal referencia que ha cosechado grandes colaboraciones con artistas de todo tipo.

Para amenizar la espera, recopilamos las seis mejores colaboraciones de Estopa, según ha contado Alba Cordero en Cuerpos especiales:

'Despertar' con Amaral

Despertar es una de las colaboraciones más bonitas de Estopa porque transforma una canción suya de rock y rumba en un tema mucho más íntimo gracias a Amaral. Al igual que con la colaboración de Fito, esta también vio la luz en 2022 pese a que la canción original perteneciera a Fuego, y en este caso ocurre algo icónico: los dos grupos mezclan su esencia en un tema que podría ser original de cualquiera de los dos.

La canción habla de un amor que se convierte en refugio, de estar junto a alguien que te ayuda a recomponerte cuando las cosas no van bien y de encontrar tanta felicidad en esa compañía que no quieres que el momento termine.

'Camiseta de Rokanrol' con Fito y Fitipaldis

Estopa también llamó a Fito y Fitipaldis para cantar Camiseta de Rokanrol en el disco Fuego (2019). Aunque el tema nació de los hermanos Muñoz, se compuso desde cero para juntar a los dos grupos. Fue en 2022 cuando se publicó la nueva versión.

Se trata de una canción de amor con espíritu rockero. La letra habla de alguien que está tan enamorado que no consigue concentrarse ni siquiera cuando intenta escribir. Y, por supuesto, está el clásico saxofón de la banda liderada por Fito Cabrales, además de su voz.

'Yo y mi mánager' con Kiko Veneno

Este 2026, Kiko Veneno y Estopa unieron sus caminos en Yo y mi mánager, una colaboración que representa el encuentro entre dos generaciones de músicos unidos por una misma manera de entender la rumba, el humor y la música popular.

La canción nació de manera espontánea en el camerino del Sant Jordi Club de Barcelona, pocas horas antes de un concierto de C. Tangana. Veneno y los hermanos Muñoz se encontraban allí, momento en el que el mánager comenzó a echarles una especie de reprimenda relacionada con sus obligaciones como músicos. Aquella situación terminó convertida en una improvisación musical que, años después, ha acabado transformándose en una canción oficial.

El resultado es una rumba divertida y descarada que juega con las exigencias y situaciones absurdas que rodean la vida de un artista. Conciertos, contratos, cuidar la voz o incluso beber agua aunque esté lloviendo se convierten en materia prima para el humor de la canción.

'Tu calorro' con Lola Índigo

Tu calorro es uno de los grandes clásicos de Estopa, incluido en su álbum debut homónimo de 1999, y una de las canciones que contribuyeron a convertir a los hermanos Muñoz en un fenómeno musical. En 2024, durante la celebración de sus 25 años de carrera, el dúo sorprendió al público al interpretarla junto a Lola Índigo, primero en un concierto en Chiclana y después en un especial navideño. Además, más tarde la granadina los invitó a uno de su concierto en el Estadi Olímpic de Barcelona.

Mimi ha contado que esta canción forma parte de su infancia, y con su voz la canción todavía conserva su esencia de rumba catalana, desenfado y energía callejera, pero ella le aporta una interpretación más contemporánea, con su fuerza escénica y su personalidad pop urbana.

'El run run' con Rosario Flores

El run run es una de las colaboraciones más emblemáticas de Estopa, y es junto a Rosario Flores. La canción apareció originalmente en el álbum Allenrok, publicado en 2008, pero alcanzó una enorme popularidad en 2009 con una nueva versión junto a la artista, incluida en Estopa X Anniversarivm, el disco con el que los hermanos Muñoz celebraron sus diez años de carrera.

La canción habla de ese runrún del corazón, esa sensación insistente que provoca el deseo por alguien y que no desaparece por mucho que lo intentes. Musicalmente, la versión con Rosario acentúa el lado rumbero y festivo del tema, frente al enfoque más rockero de la original.

'Como camarón' con Joaquín Sabina

Como Camarón es uno de los temas más emblemáticos de Estopa, publicado en su álbum debut homónimo de 1999. Y en su disco de colaboraciones Estopa X Anniversarivm (2009), contaron en este tema con Joaquín Sabina.

La colaboración tiene un componente especialmente emotivo porque Sabina era uno de los ídolos de Estopa. Su voz rasgada y su forma de interpretar, cargada de personalidad y cierto aire canalla, encajan con la actitud desenfadada de David y José.