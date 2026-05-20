Amaral estrena 'No quiero más canciones tristes', banda sonora de 'Se tiene que morir mucha gente'
La canción cuenta con los coros de las actrices Macarena García, Anna Castillo y Laura Weissmahr y supone una especie de golpe sobre la mesa frente a todos los guantazos que nos da la vida y que, en la mayoría de los casos, tienen nombres y apellidos.
Apenas unos meses antes de iniciar su gira Dolve Vita, Amaral llega con un nuevo single, No quiero canciones tristes, el cual ha sido compuesto para la serie Se tiene que morir mucha gente, creada por Victoria Martín y basada en su libro homónimo.
De hecho, tres de sus actrices, Macarena García, Anna Castillo y Laura Weissmahr, forman parte de la propia canción y videoclip, haciendo los coros que acompañan a la voz de Eva.
"Hemos escrito esta canción a partir de un impulso visceral, movidos por el espíritu de las tres mujeres que protagonizan esta historia. Hemos hablado desde ellas y desde nuestra experiencia vital para lanzar un grito de guerra contra la melancolía. Porque a veces lo que no te mata no te hace más fuerte hasta que consigues bailar por encima de su recuerdo", han comentado sobre el tema.
Sin embargo, este tema no es solo un grito de melancolía, sino también un "hasta aquí hemos llegado", un golpe sobre la mesa, un giro de guion que nosotros mismos tomamos para rebelarnos contra aquellos que nos hicieron daño.
Este supone su primer tema desde el lanzamiento en febrero de 2025 de su disco Dolce Vita y su sencillo Los días malos, una colaboración con La Niña Polaca.
Letra de 'No Quiero Más Canciones Tristes'
No quiero escuchar canciones tristes ni quiero volver a hundirme
Que esta vida mía es un chiste y no consigo reírme
No voy a sentarme a esperar ni a mi Karma ni a los ángeles del cielo
Ya di la mejor versión de mí
No me vengas con tus chapas de gurú barato
No voy a pensar que fue mi culpa que tú fueras simplemente otro hijo de puta
Hoy voy a soltarte para siempre y agarrarme a las canciones que me saquen a bailar
Que me saquen a bailar
No quiero canciones tristes
No quiero canciones tristes
No, no, no
Y ahora que he aprendido a decir NO
me lo voy a tatuar
Y no llames amor a lo que sólo es teatro…
¡Tú no sabes qué es estar enamorado!
Soy como una flecha impredecible y no le debo nada ni a ti ni a nadie
Hoy voy a soltarte y agarrarme a las canciones que me saquen a bailar
Que me saquen a bailar
No quiero canciones tristes
No, no, no
No quiero canciones tristes
No, no, no
No quiero más canciones tristes
No quiero más canciones tristes
No quiero…
¡NO! ¡NO!