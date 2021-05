Conoce a Juanma Romero, el nuevo presentador de las mañanas de Europa FM

A partir de este martes, Juanma Romero estará al frente del programa 'Empieza el día con Juanma Romero', el nuevo 'morning show' de Europa FM que se emitirá de lunes a viernes, de 6.00 a 10.00h de la mañana.

Geógrafo, fotógrafo y locutor, Juanma empezó en la radio por casualidad. Fue en su época universitaria, mientras estudiaba Geografía y le escogieron para hacer una beca de meteorología en una emisora de radio, cuando descubrió su pasión por las ondas.

De carácter introvertido, Juanma no se imaginaba que acabaría dedicándose a la radio. "Yo siempre la había escuchado como oyente y me flipaba, pero aquello me hizo descubrirla desde dentro y fue la caña", explica el locutor.

Tras un primer contacto con los micrófonos, decidió formarse en la comunicación y fue colaborando en distintos programas hasta llegar a ser locutor de radiofórmula.

Juanma también ha pasado por Onda Cero, pero ha sido en Europa FM donde el locutor ha desarrollado su carrera profesional siendo la voz de 'Euroclub', 'Me pones', y desde abril de este año presentando 'Me pones Más', cada tarde de lunes a viernes.

Ahora empieza su nueva etapa al frente 'Empieza el día con Juanma Romero' con el que, desde este martes, las mañanas de Europa FM adquieren otro rollo, con más y mejor música y más entretenimiento.

Juanma Romero seguirá en 'Me pones Más'

A partir de este martes, tendremos a Juanma Romero por partida doble. Y es que el locutor seguirá al frente del programa vespertino 'Me pones +' de lunes a viernes de 17:00 a 20:00.