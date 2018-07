Xavi Martínez regala dos pases VIP para estar con One Direction en El Hormiguero

¡ATENCIÓN! Por causas ajenas a Europa FM, el flashmob de One direction en El Hormiguero se suspende. El premio para cada finalista será merchandising firmado por la banda.

¿Quieres estar más cerca de One Direction que nunca? Pues ahora Euroclub te da una oportunidad única: estar al lado de Harry , Louis , Liam , Zayn y Niall.

One Direction / antena3.com

La visita de One Direction a España está cada vez más cerca y en Euroclub queremos hacerles a nuestras directioners un regalo exclusivo: dos pases VIP para asistir como público a El Hormiguero.

El Hombre de Negro ha llamado a Euroclub para explicarnos que el próximo 31 de octubre El Hormiguero entrevistará a Louis Tomlinson, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik y Niall Horan.

Pero aún hay más, Euroclub te da la oportunidad de asistir como público a El Hormiguero ¿Qué tienes qué hacer para conseguirlo? Te vamos a dar dos vías para que tengas más oportunidades para hacerte con tu pase VIP:

EUROCLUB

Desde el miércoles 24 al viernes 26 de octubre durante el programa Euroclub sonará una señal que te indicará que tienes que llamar al 902 30 07 30. Date prisa porque, si eres la primera persona en entrar en antena y responder correctamente la pregunta que formulará Xavi Martínez sobre One Direction, pasarás a ser uno de los tres finalistas (un finalista por día).

EUROPAFM.COM

Si no has tenido la suerte de entrar en directo te damos una segunda oportunidad para participar: El trivial de EuropaFM.com. Juega a nuestro trivial con preguntas sobre la banda que durará hasta el domingo 28. Repásate todos los secretos de One Direction y acumula el máximo número de puntos. Las tres personas que más puntos acumulen hasta el domingo serán los otros tres finalistas. Recuerda que puedes jugar al trivial tantas veces como quieras para ir acumulando puntos.

De estos seis finalistas (tres de Euroclub y tres de EuropaFM.com) el lunes 29 de octubre se escogerán en directo en Euroclub a los dos ganadores.

IMPORTANTE:

- No es necesario ser mayor de edad para participar en este concurso.

- Quedan registradas todas las veces que jugáis. Los puntos que aparecen en cada partida son orientativos, hasta que se actualiza cada hora el sistema. De esta manera cuando nosotros extraigamos los datos veremos TODAS las veces que habéis participado y todos los puntos de cada partida y con la suma final escogeremos a las tres finalistas.

GANADORES:

-Silvia Leal

-Sandra Prieto

-Ana Malagón

-Ana Sandra Jiménez

-Sandra García

-Aurora Ruiz