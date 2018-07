Los errores más bochornosos con el playback

La actuación de fin de año de Mariah Carey en la que la cantante ‘huyó’ del escenario por quedar en evidencia el descarado playback que estaba realizando ha dejado claras dos cosas. Por un lado, que la diva ya no es capaz de entonar ni una sola nota en directo. Y por el otro, que hay que reconocer que el suyo no ha sido el único playback desastroso que ha habido en la historia de la música. Y es que en mayor o menor medida, todos los cantantes del mundo utilizan algún tipo de playback en sus conciertos, pero hay que saber hacerlo bien.

👉 Mariah Carey anuncia su retirada tras el desastre de Nochevieja

Justin Bieber, sin ir más lejos, se propuso hacerle la competencia desleal a Mariah Carey. La misma fatídica noche de fin de año, el cantante canadiense se encontraba en Miami ofreciendo un concierto junto a Skrilex en un complejo hotelero. Y fue en el momento más álgido de la noche, cuando interpretó Sorry, cuando los asistentes se dieron cuenta que Justin Bieber no estaba cantando de verdad. Y fue más que evidente, ya que ni corto ni perezoso retiró el micrófono de su boca en más de una ocasión mientras su voz seguía sonando ‘mágicamente’. Vamos, que fue una pillada en toda regla.

La reina de las reinas, Beyoncé, tampoco se libra de aparecer en este ranking. Si bien todos sabemos que muchos artistas graban sus voces en los trozos de las canciones que tienen coreografía para no ahogarse en los conciertos, lo cierto es que hay que acordarse bien de qué se ha grabado, porque si no la pillada puede ser épica. Y en el caso de Queen B, parece que no aprende de los errores, ya que fue pillada en su On The Run World Tour, así como también en su última gira mundial, el Formation World Tour. ¡Casi cuela, Beyoncé!

Selena Gomez es otras de las que han sido pilladas realizando un descarado playback. De hecho, en los últimos dos años y medio han aparecido muchos vídeos en las redes en los que se podía ver que la cantante no acaba de dominar las voces pregrabadas durante su última gira mundial (que no ha podido acabar por una complicación médica). Así pues, se ha visto a una Selena bastante descentrada sobre el escenario, aunque siempre ha intentado actuar con la profesionalidad que le caracteriza para intentar ocultar el descuido.

Pero uno de los errores garrafales con el playback más graciosos de los últimos años se lo lleva Katy Perry. Y no precisamente por un tema de voz, sino más bien por no saberse su propia canción. En uno de sus conciertos, la cantante quiso finalizar uno de sus temas haciendo ver que tocaba la flauta en directo, sin acordarse de cuánto duraba el playback. Así pues, y después de quedar en evidencia delante de todo el público asistente, la cantante decidió tomárselo con humor rompiendo la flauta que ‘estaba tocando’ y reconociendo que no tenía ni idea de cómo se utilizaba.

Y para escándalos los de Rihanna y Drake. Entra una de sus idas y venidas como pareja, ambos decidieron participar este mismo verano en el Ovo Festival, interpretando juntos la canción de Work. Lo que no se esperaba el público es que ambos estarían más preocupados en subir la temperatura media encima del escenario que de realizar una buena actuación (por la que sus fans habían pagado), con lo que no se esforzaron ni en acercarse el micrófono a la boca, dejando claro que ninguno de los dos estaba cantando en directo. ¡Eso sí que es tener morro!

Y pasamos a la reina de las reinas en el mundo del playback. Y no, no nos referimos a Britney Spears, que juega en una liga superior en eso del lip-sync, sino que nos referimos a Madonna. Muchísimas son las entradas en foros donde aún los seguidores se preguntan si la cantante hace playback en sus conciertos. Y la respuesta es: ¡pues claro! Así pues, se puede considerar a la que en su día fue la reina del pop como una de las primerizas en el mundo del playback. Así que resulta bastante sencillo encontrar centenares de videos en YouTube en los que la cantante mete la pata mostrando al mundo que lo de cantar en directo en los conciertos no acaba de ser lo suyo. ¡Pasen y vean!

Aunque no puedo acabar este artículo sin hacer una mención especial a Britney Spears, diosa del playback y la única que puede lucir con orgullo el título de cantante que jamás en la historia de la música ha cantado en directo. Que ya es mucho decir.