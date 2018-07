Las mejores bandas sonoras protagonizadas por celebrities

Taylor Swift y Zayn Malik lo están petando con I Don’t Wanna Live Forever. Y el gran éxito que han cosechado con la primera canción de la banda sonora oficial de Cincuenta Sombras Más Oscuras nos ha hecho rebuscar en el archivo hasta encontrar las mejores bandas sonoras de películas protagonizadas por las celebrities. Y algunas son muy muy pegadizas.

👉 Nick Jonas, Nicki Minaj, Sia, John Legend y Tove Lo, en la banda sonora de 'Cincuenta Sombras Más Oscuras'

Pero esta no es la primera vez que Taylor Swift protagoniza la banda sonora de una auténtico peliculón. En 2012 la cantante ya puso voz a la primera entrega de la saga ‘Los Juegos Del Hambre’ con la sentimental balada Safe & Sound (escúchala aquí). Aunque la saga cinematográfica protagonizada por Jennifer Lawrence tuvo otra de las grandes voces de la industria musical poniendo ritmo en otra las entregas. Lorde compuso un potentísimo tema llamado Yellow Flicker Beat, que consiguió meter a los espectadores de ‘Sinsajo: Parte I’ de lleno en la historia.

Beyoncé no ha sido precisamente una de las divas más activas en cuanto a participar en bandas sonoras de películas. Eso sí, cuando Queen B lo ha hecho ha sido para arrasar. En ‘Cincuenta Sombras de Grey’ la cantante consiguió sacar su lado más sensual con una imponente versión de Crazy In Love, así como homenajear de la mejor forma posible a la desaparecida Amy Winehouse, versionando su ya mítico Back To Black para la misma película. Pero si por algo es conocida Beyoncé en el mundo del cine es por su participación en ‘Dreamgirls’. La cantante además de actuar también puso voz a uno de los temas principales de la película, convirtiendo Listen como uno de sus canciones más icónicas (a la par que bonita).

Ellie Goulding también es una de las expertas en petarlo con sus participaciones en el mundo del cine. Si ya lo hizo con Love Me Like You Do, el tema oficial de ‘Cincuenta Sombras de Grey’, también consiguió una muy buena acogida con la canción principal de ‘El Bebé De Bridget Jones’, Still Falling Four You. Aunque probablemente el rey de las bandas sonoras es Bruno Mars. Con su participación en 2011 en una de las películas de la saga Crepúsculo, el cantante consiguió conquistar a medio mundo con su impresionante balada It Will Rain. ¡Nosotros también te queremos!

Aunque si tuviéramos que dar un premio a la persona que más bandas sonoras ha protagonizado, sin duda iría para Sia. La cantante cuenta con mushísimas colaboraciones con la industria cinematrográfica: Elastic Heart en la película ‘Los Juegos del Hambre’, California Dreamin para el thriller de acción ‘San Andreas’, Freeze You Out en el film ‘Blancanieves y la Reina de Hielo’, Angel By The Wings para la película ‘La Cazadora de Águilas', Unforgettable para ‘Buscando a Dory’ y Never Give Up, su último trabajo, para el film ‘Lion’.

Aunque sin ninguna duda, hay dos artistas que se llevan el mérito de componer dos de las canciones más animadas y positivas del mundo cinematográfico. Pharrel Williams puso ritmo a la película ‘Gru: Mi Villano Favorito 2’ con el premiado y pegadizo Happy, así como Justin Timberlake ha hecho bailar a monstruitos (y a niños) con la cuestionada por la revista Time pero marchosa [[LINK:EXTERNO|||https://www.youtube.com/watch?v=ru0K8uYEZWw|||Can’t Stop The Feeling]] para la película Trolls. ¡Que no pare el ritmo!