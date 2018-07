Taylor Swift podría regresar antes de lo que esperamos con nuevo álbum

Taylor Swift se ha convertido en la artista mejor pagada del 2016 según la revista Forbes. Pero lo más divertido del caso en que en todo el año la cantante tan solo ha realizado una actuación. Este dato, pues, debe entenderse como una herencia del tremendo éxito para su carrera artística que ha supuesto el álbum 1989. Y es que en tan solo un par de años la cantante ha conseguido vender más de 10 millones de copias de su álbum, ganar 14 premios internacionales por él y realizar una gira mundial con 85 shows que le ha reportado casi 200 millones de dólares en beneficios.

Así pues, dado el éxito de su alejamiento por completo de la música country, no es de extrañar que la cantante de Blank Space haya decidido seguir con una tradición que inició ahora hace diez años junto con su carrera musical: publicar un álbum bianual en otoño. Así es, todos los discos que la cantante tiene en el mercado se han publicado en el mes de octubre, exceptuando ‘Fearless’ que fue publicado en noviembre. No sería raro, pues, que la cantante estuviera planeando lanzar antes de que acabara el mes de noviembre su nuevo trabajo discográfico.

Y es que según varias fuentes, Taylor Swift ya tiene casi listo su próximo álbum. El último año ha sido muy movido en cuanto a temas sentimentales: la ruptura con Calvin Harris y su corta pero intensa relación con Tom Hiddleston habría dado alas a la creatividad de la cantante, que suele escribir temas personalizados sobre desamor con mensaje implícito incluido. Por eso, no es de extrañar que la cantante esté preparando el disco con más puñales por segundo de la historia de la música.

Otro rumor que está cobrando mucha fuerza en las últimas semanas en los medios de comunicación norteamericanos asegura que Taylor Swift habría decidido publicar su disco por sorpresa, como ya hizo Beyoncé en 2013, para crear de manera inesperado un revuelo mediático que ayude a promocionar su próximo álbum. Quizás por eso la cantante no ha parado de repetir en los últimos meses que después de todos los acontecimientos del último año quisiera desaparecer un tiempo de los medios de comunicación para no quemar a la audiencia.

Quienes también aparecerán de una forma u otra en el nuevo trabajo de la cantante de Shake It Off serán Kanye West y Kim Kardashian. El matrimonio ha tenido en el último año más de un encontronazo con la cantante por la letra de la canción Famous de Kanye West y por las posteriores declaraciones de Kim Kardashian y la filtración de varias conversaciones telefónicas.

Pero si de algo se ha hablado en los últimos días es de la posible relación entre Taylor Swift y Drake. Y es que se ha visto a la cantante y al ex de Rihanna pasando tiempo juntos y llenándose de regalos. Pero, más allá de una posible (y poco probable) relación sentimental, ¿podría haber una relación profesional entre ellos? El enorme éxito que ha supuesto el último álbum de Drake en cuanto a ventas y en cuanto a la crítica no hace tan descabellada la idea de que Taylor Swift haya querido contar con la colaboración del rapero para crear su nueva música y conseguir superar el exitazo que la llevó a lo más alto de todas las listas (musicales y de artista más rica) de 1989. Así que swifties, mi consejo es que estéis preparados porque en cualquier momento y en las próximas semanas podemos despertarnos con una noticia que nos alegre la mañana. ¡Taylor Swift is back, babies!