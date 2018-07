Primer Concurso de DJs Europa Baila Almería

En Europa FM queremos darte la oportunidad de dar a conocer tu trabajo. Europa Baila convoca el Primer Concurso de DJ's en Almería. Buscamos DJs que se defiendan en la producción, pero que sepan demostrarlo en una sesión en directo. ¿Te gustaría pinchar en las fiestas de Almería con otros DJ's de renombre?

Envíanos una sesión de música electrónica, tecno, tech house, underground ó House comercial, dance, main stream o edm que no sobrepase los 20 minutos mediante el formulario que encontrarás a continuación (IMPORTANTE: el archivo no debe sobrepasar los 50Mb y su nombre no debe contener espacios, tildes ni caracteres especiales). El plazo para el envío de sesiones se abre el sábado 28 de mayo y finaliza el miércoles 8 de junio; eso sí, el único requisito es que estés empadronado en alguno de los municipios de la provincia de Almería. Una vez cerrado el periodo de participación, se publicarán las sesiones seleccionadas en la web para que todo el mundo pueda escucharlas y valorarlas. Un jurado formado por el equipo de Europa Baila se encargará de dar el veredicto final: comunicar el nombre de los DJ's seleccionados y que pasarán a participar en las fiestas clasificatorias.

Una vez seleccionadas las mejores sesiones, se iniciará el turno de las fiestas, en cada una de las cuales los DJ's seleccionados entre las sesiones recibidas deberán demostrar sus dotes en directo en cada una de ellas. Las fechas de las semifinales serán el 18 de junio en Níjar (Paraje de La Molina de San José con actuaciones de Danny Romero, Miriam Amat y The Pickies Dj's and show), 2 de julio en El Ejido y 5 de agosto en Roquetas de Mar.

De las semifinales saldrán los finalistas, que actuarán en el Escenario Europa FM de las fiestas de Almería los días 21 y 23 de agosto junto a Marcos Rodríguez, Estela Martín y otros artistas por confirmar. Su sesión se emitirá dentro del programa Europa Baila en su edición del sábado noche, ganará unos auriculares Profesionales y podrá participar en todos los eventos que Europa FM organice en la provincia de Almería.

Antes de participar, no olvides leerte las bases legales del Cuarto Concurso de DJ's Europa Baila.

Seleccionados San José: Michael Bolaños, Jimmy Garry DJ, Daniel Jaro y Michael Gil.

Seleccionados El Ejido: Francisco Saez, Francisco Álvarez, Bruno Lozano & Luis Liria y Augusto Ariel.

Seleccionados Roquetas de Mar: Jesús Collado, Mariano Santiago, Juan Manuel Rodríguez y Patricia Martínez.

FINALISTAS

DOMINGO 21 DE AGOSTO (FINAL COMERCIAL CON MARCOS RODRÍGUEZ): Jaime Garrido LaTorre (Jimmy Garry DJ), Francisco Saez Escamilla (Sayez) y Jesús Collado (Chus DJ)

MARTES 23 DE AGOSTO (FINAL ELECTRÓNICA CON QUIQUE TEJADA): Michael Gil Aracid (Phixion), Bruno Lozano Cano & Luis Liria Portaz (The Puppies), Patricia Martínez Castillo (Patrizze Curls)