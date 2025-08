Justin Bieber presenta a su hijo Jack Blues en el videoclip de 'Yukon'

Tras la reciente llegada sin previo aviso de SWAG, el séptimo álbum de estudio de Justin Bieber, el cantante ha publicado este martes por sorpresa el videoclip de Yukon, segundo single del álbum. Una grabación íntima y familiar en la que su hijo Jack Blues se convierte en protagonista.

El pequeño, que nació el 24 de agosto de 2024, es la estrella de vídeo grabado y dirigido por Cole Bennett durante unos días de vacaciones familiares —la tercera protagonista del vídeo es Hailey Bieber— en España e Italia.

En el trabajo, grabado en FX3 & GoPro, e impreso en 16mm, se muestran momentos de intimidad grabados cerca del agua, algunos en un yate y otros en una playa.

El pequeño aparece en el vídeo sumergiéndose en el agua, jugando con su padre y recibiendo su cariño en forma de besos y abrazos. También aparece en distintos momentos con Hailey Bieber, quien luce el enorme anillo que le regaló Justin Bieber para renovar sus votos durante la grabación.

El rostro de Jack Blues no aparece en ningún momento, ya que el cantante y su mujer están volcados en mantener su privacidad y en todas las fotos que han publicado desde que nació aparece de espaldas o con la cara tapada.

Yukon, que hace referencia al coche que Hailey conducía cuando retomó su relación con el cantante en 2018, simbolizando el renacimiento de la pareja y se presenta como una declaración de amor de Bieber, que se pregunta en su letra qué haría si no tuviera a su esposa.

La letra de 'Yukon' de Justin Bieber

En la ciudad, uh

In the city, uh

Recuerdo que solías conducir una Yukon

Remember you used to drive a Yukon

Yo contestaba siempre que llamabas

I'd pick up whenever you called

En el estacionamiento, en una Tucson, como que

In the parkin' lot in Tucson, like

Uh, ¿estás conmigo?

Uh, are you with me?

En el Phantom con la capota bajada

In the Phantom with the roof gone

Llego como Jimmy Neutron

I pull up like Jimmy Neutron

Puedo ayudarte a hacer la mudanza, como un U-Haul, y sé que

I can help you get a move on, like U-Haul, and I know

Uh, te gusta ir despacio

Uh, you like to go slow

Pero podemos ir más rápido

But we could go faster

Dime la clave

Tell me the password

De una ciudad a otra, tú sabes lo que eso significa, uh

Slide city, slide city, you know what that means, uh

Voy por ti rápido, mm, y te traigo cositas lindas, uh

I'm comin' up on you quickly, mm, I'll bring nice things, uh

En cada ciudad, hay muchos otros hombres que quieren ir a tu cama

Slide city, slide, plenty other men tryna get in the bed

Así que cuando se pierda y duela

So I'ma get slouched instead

Sé que eso te va a hacer rogar

I know it's gon' make you beg

¿Qué haría yo (¿qué haría yo?)

What would I do (what would I do?)

Si no te amara, cariño?

If I didn't love you, babe?

¿Qué haría yo

What would I do

Si no te tuviera, cariño?

If I didn't love you, babe?

¿Qué haría yo (¿qué haría yo?)

What would I do (what would I do?)

Si no te amara?

If I didn't love you?

Mmm (sí), mmm

Mm (yeah), mm

Solo quiero ser quien te dé lo que quieres

Just wanna be the one to give you what you want

Puedo vestirte de Yves Saint Laurent

I could put you in the Yves Saint Laurent

Rodando por la ciudad con tu pelo suelto, uh (de verdade)

Ridin' 'round town with your hair down, uh (true)

Sé que te gusta cuando te digo lo que quieres

I know you like it when I tell you what you want

Mantén tu plan, lo que harás conmigo mañana

Keep your plan, what you're doin' with me tomorrow

Puedo decirles a tus amigos que necesitas tu mantra

I can tell your friends you need your mantra

Lo sé, lo sé, eh

I know, I know, uh

Uh, te gusta ir despacio

Uh, you like to go slow

Pero podemos ir más rápido

But we could go faster

Dime la clave (uh)

Tell me the password (uh)

De una ciudad a otra, tú sabes lo que eso significa, uh

Slide city, slide city, you know what that means, uh

Voy por ti rápido, mm, y te traigo cositas lindas (sí) (cariño, te traigo cositas lindas)

I'm comin' up on you quickly, mm, I'll bring nice things (yeah) (baby, I'll bring nice things)

En cada ciudad, hay muchos otros hombres que quieren ir a tu cama

Slide city, slide, plenty other men tryna get in the bed

Así que cuando se pierda y duela

So I'ma get slouched instead

Sé que eso te va a hacer rogar

I know it's gon' make you beg

¿Qué haría yo, uh

What would I do, uh

Si no te amara, cariño?

If I didn't love you, babe?

¿Qué haría yo

What would I do

Si no te tuviera (amor), cariño?

If I didn't love you (love), babe?

¿Qué haría yo (¿qué haría yo?)

What would I do (what would I do?)

Si no te amara?

If I didn't love you?

(¿Qué haría yo, qué haría yo?)

(What would I, what would I do?)

Amara, amara

Love you, love you

Amara, amara

Love you, love you

Amara, amara

Love you, love you

Amara, amara

Love you, love you