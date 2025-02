Alba Alborch

¡Hola! ¿Qué tal? Soy Alba, una locutora inquieta, con muchas ganas de ponerte a bailar y sacarte una sonrisa.

El ritmo, la energía positiva y la curiosidad marcan mis días, por esto último estudié Periodismo y Sociología. Tras dedicarme a diversos formatos de radio en Valencia, decidí cargar mi maleta de ilusiones y muchas historias por contar para aterrizar en Europa FM, la radio que me ha acompañado toda la vida —¡Y que tantos karaokes en el coche me ha regalado!—.

Todo lo que vivo lo aderezo con música, sobre todo con indie y pop rock en español. Arde Bogotá te cuenta la historia de mi vida: soy muy intensa y Cowboy de la A3, creo que somos muchos así por aquí.

Desde el Mediterráneo, mi propósito es colaborar para hacer del mundo un lugar más bonito. Con una sonrisa te acompañaré cada día en Europa FM.

Si pudiera quedarme solo con algunas cosas en la vida serían: música, tiempo para disfrutarla, una escapada a la playa y una tabla de quesos en buena compañía. ¿Te unes a la vida disfrutona?

Te contaría mil cosas más porque otra de mis características es que no me callo ni debajo del agua, pero te dejo que me descubras en las ondas y en redes sociales.