Angel David López Álvarez, más conocido como Wally López y uno de los DJ’s más importantes de nuestro país, ficha por Europa FM para presentar el programa Insomnia. La música electrónica de calidad será su referencia y a partir del 1 de diciembre sus seguidores podrán disfrutarla de lunes a jueves de 1h a 2h y los viernes, de 23h a 1h. En Insomnia, Wally López se convierte en el nuevo locutor de tu radio favorita para hacerse cargo de un programa diario en el que hablará de las tendencias musicales de nueva generación con la participación de especialistas en diferentes secciones dentro de esta temática, que se estrenará en las próximas semanas.

Wally López cuenta con casi 100.000 seguidores en twitter (@wallylopez) y ha pinchado en locales en todo el mundo desde Moscú a Salzburgo, pasando por Ibiza. En 2002, el DJ madrileño hizo el remix de David Guetta de su Just A Little More Love, que pasó a convertirse en el primer Nº1 para el DJ y productor francés colocándolo en lo más alto de la música de baile después de ganar con este tema el DJ Award y un Premio Ibiza Deejay Mag entre otros reconocimientos. Wally también ha hecho remixes para artistas como Tiesto, Dirty Vegas, Bob Sinclair, Robbie Rivera, Lighthouse Family, Pete Tong, Enigma, Santana, Mónica Naranjo y Miguel Bosé. Wally López ha sido el único DJ español que ha estado en el Top 100 de la prestigiosa revista británica DJ Mag en 2010 y ha logrado, entre otros galardones, el DJ of the Year, Best Electrohouse DJ, Best Radio Show con La Factoría y Best Marketing Campaign by a DJ, en 2007; DJ of the Year, Best Tribal, Progressive House & Electrohouse DJ, en 2006; Best CD with Perceptions of Pacha Ibiza Vol2, Best House DJ, en 2005.

Para dar la bienvenida a Insomnia, Ponte A Prueba trasladará su espacio de los viernes al domingo para realizar el programa en directo (hasta ahora los domingos se emitían los mejores momentos), mientras que La Noche Es Nuestra, que a partir de ahora se emitirá de 2h a 4h de la madrugada, cederá una hora diaria de su espacio para recibir al conocido DJ español.

Wally López muy pronto será el DJ residente de tu insomnio... en Europa FM.