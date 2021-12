Bases legales del concurso aniversario 'Insomnia Radioshow'

UNIPREX, S.A.U. (en adelante UNIPREX) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, calle Fuerteventura nº 12 (28703 Madrid) en colaboración con SONY MUSIC ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L., con domicilio en Paseo de la Castellana 202, 7º planta, 28046 de Madrid (España) y N.I.F. núm. B-28.054.054 (en adelante "SONY MUSIC"), lleva a cabo la presente acción promocional que se desarrollará a través de la programación de la emisora EUROPA FM y se regirá por lo dispuesto en las presentes bases.

1. Legitimación para participar

Podrá participar cualquier persona física que resida en el territorio español y que posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento del inicio de la promoción.

Aquellos que deseen participar en la presente promoción deberán:

i. Ser mayor de 18 años y residir en el territorio español. Será necesario además que el participante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio.

ii. Aceptar las bases legales de la promoción y la política de privacidad incluida dentro de dichas bases. Será requisito indispensable cumplir con las condiciones establecidas en estas bases para poder participar en la promoción. Todos los datos facilitados por el participante deberán ser veraces. UNIPREX se reserva el derecho de solicitar la acreditación personal fehaciente de los participantes. La identidad de los participantes y ganadores se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales. En el supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y de la posibilidad de optar a premio alguno.

No podrán participar en la presente promoción aquellas personas que hayan intervenido en su realización, así como tampoco los empleados de UNIPREX y SONY MUSIC ni de sus empresas pertenecientes a su grupo empresarial, ni los familiares directos de éstos.

2. Duración.

El presente concurso comenzará el 17 de diciembre de 2021 y finalizará a las 23:59 horas del 22 de diciembre de 2021.

3. Gratuidad.

La participación en el presente concurso tiene carácter gratuito.

4. Mecánica del concurso

El concurso consistirá en el envío de una foto de temática navideña, siendo premiada la que se considere como más original. Para ello, las personas concursantes podrán aparecer solas o acompañadas, siempre que sus acompañantes sean personas mayores de edad.

Para poder participar, será necesario cumplir las condiciones establecidas en la cláusula 6 de las presentes bases, referente a los derechos de imagen de las personas que aparecen en la fotografía.

Solo se podrá enviar una fotografía por concursante. En caso de detectarse el envío de más de una fotografía por el mismo concursante, UNIPREX se reserva el derecho de tener únicamente en cuenta una de sus participaciones o excluirle de la participación en el concurso. UNIPREX y SONY se reservan el derecho de excluir de la presente promoción a aquellos usuarios que sospeche o detecte que hayan participado de cualquier manera fraudulenta, pudiendo solicitar cualquier tipo de documentación para confirmar o eliminar cualquier tipo de sospecha. La falta de entrega de la documentación solicitada conllevará la eliminación inmediata del participante. Si el participante resultare no cumplir con los requisitos exigidos en las presentes bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos o no diera los datos necesarios que le sean solicitados, entre los que podrá incluirse la copia de su DNI, no accederá al premio.

Un jurado compuesto por miembros del programa INSOMNIA, de Europa FM, seleccionará las cinco fotos que, bajo el criterio de dicho jurado, reúnen un mayor grado de originalidad. Las cinco fotos seleccionadas serán publicadas en la web europafm.com apartado INSOMNIA, para que todas las personas que lo deseen participen votando por la que consideran “la foto más original de esta Navidad”. La foto que reciba más votos será seleccionada como ganadora.

Sólo se permitirá un voto por dispositivo. Uniprex se reserva el derecho de almacenar los datos de identificación de dicho dispositivo a los únicos efectos de impedir la repetición del voto, sin identificar en ningún momento la identidad de la persona que ha votado o utiliza habitualmente dicho dispositivo, siendo eliminados tras la finalización de la votación.

La votación comenzará el 22 de diciembre, y finalizará el 4 de enero de 2022 a las 23:59 horas.

La fotografía y persona ganadora se comunicarán el día 5 de enero de 2022 a través del programa y las redes sociales del programa INSOMNIA.

5. Premios

El premio del concurso consistirá en un iPhone 13, valorado en 1.150,00 euros.

En caso de fotografías en las que aparezcan varias personas, se declara expresamente que solo se entregará un único iPhone 13 como premio a la persona que se haya registrado como concursante y haya enviado la fotografía ganadora.

De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias cuyo valor supere los 300 euros están sujetos a un ingreso a cuenta/retención. En consecuencia, el Premio obtenido quedará sujeto a las pertinentes obligaciones fiscales que les correspondan. La retención o ingreso a cuenta a aplicar sobre los premios cuyo valor exceda de 300 euros es de un 19% sobre la base de retención, siendo la base de retención, en el caso de premios consistentes en la entrega de bienes y servicios, su valor o el coste que le haya supuesto a la empresa organizadora, incrementado en un 20%. Dicho ingreso a cuenta/retención correrá a cargo de Sony, enviándose al concursante un certificado por el importe del premio y las retenciones pertinentes, a fin y a efecto de que el ganador pueda integrar en su base imponible el valor del premio más el ingreso a cuenta. Las repercusiones fiscales que la obtención del premio tenga en la fiscalidad del agraciado, serán por cuenta de éste, por lo que UNIPREX y Sony quedarán relevados de cualquier responsabilidad.

UNIPREX no se hace responsable de cualquier daño o perjuicio derivado de la participación de los usuarios en la promoción o de la falta de disponibilidad de la misma debido a problemas de carácter técnico no imputables a UNIPREX, así como en el caso de dificultades en el proceso de registro y envío de la respuesta, tales como problemas técnicos, de conectividad, etc.

6. Cesión de derechos de imagen

El envío de la fotografía conlleva la cesión de la utilización, publicación y reproducción sin limitación geográfica, para su uso en las páginas web y cuentas en redes sociales de UNIPREX y cualquier otra empresa del Grupo Atresmedia, así como de SONY MUSIC y de cualquier otra empresa de su Grupo, de la imagen de las personas que aparezcan en la fotografía enviada para la participación en el concurso.

Mediante el envío del Contenido, el remitente garantiza los siguientes extremos:

Que el Contenido es original y su obtención ha sido realizada directamente por el remitente, que ostenta la propiedad y el control de los derechos del mismo y que está capacitado para cederlo en las condiciones detalladas en este documento.

Que el Contenido no es contrario al derecho a la intimidad y/o dignidad de ninguna persona, ni infringe la normativa relativa a la protección del honor y la propia imagen.

Que nada en el Contenido supone una difamación o calumnia para cualquier persona, empresa o asociación, y que nada en el mismo infringe derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial, obligaciones de confidencialidad o cualquier otro derecho exclusivo que pertenezca a terceros.

Que el Contenido no es contrario a la ley, al orden público, ni supone en modo alguno una discriminación por motivos de raza, sexo, orientación sexual, religión, nacionalidad, o cualquier otra circunstancia personal o social.

Que, en el caso de aparecer en los Contenidos otras personas distintas del propio remitente el remitente cuenta con las autorizaciones de estas personas o sus padres o tutores legales para autorizar el uso de los Contenidos conforme a lo establecido en las presentes condiciones, garantizando a UNIPREX el uso pacífico de los Contenidos.

UNIPREX se reserva el derecho a no difundir el Contenido.

El remitente será responsable frente a cualquier posible reclamación, derivada del incumplimiento por su parte de cualesquiera de las manifestaciones del presente documento, y se compromete a indemnizar a UNIPREX por cualquier incumplimiento de las garantías otorgadas.

7. Datos personales

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

UNIPREX, S.L.U., con domicilio social en C/ Fuerteventura 12, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid, y CIF número B-84171453.

Delegado de Protección de Datos

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Grupo Atresmedia en la siguiente dirección de correo electrónico: privacidad@atresmedia.com

¿Qué datos personales trataremos?

Nombre y apellidos, DNI, correo electrónico y la imagen contenida en la fotografía enviada para la participación en el concurso.

En el caso de la persona ganadora, será necesario tratar posteriormente sus datos referentes a la dirección de envío para la entrega del premio, así como los datos necesarios para practicarle las retenciones relativas al impuesto del IRPF, en los términos anteriormente indicados.

Trataremos la IP de los dispositivos a través de los que se vote para seleccionar al ganador, sin identificar en ningún momento a la persona que haya votado o utilice habitualmente dicho dispositivo. Entendemos que tenemos un interés legítimo consistente en garantizar la limpieza del concurso, y que este interés no supone ningún menoscabo de sus derechos, pues no utilizaremos ningún dato adicional. Estos datos serán eliminados tras la finalización de la votación.

La imagen de las personas que le acompañen en la fotografía será tratada en los términos establecidos en la Cláusula 6 sobre cesión de derechos de imagen.

¿Con qué finalidad y base de legitimación tratamos sus datos personales?

Tratamos sus datos personales con la finalidad de gestionar su participación en el presente concurso, así como gestionar la entrega del premio en caso de resultar seleccionada como una de las personas ganadoras.

La base de legitimación es la ejecución de las condiciones de participación en el concurso establecidas en las presentes bases (art. 6.1.b) RGPD).

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales de los ganadores se conservarán durante la duración de la iniciativa en la que hubiera participado el usuario, así como durante los plazos legamente establecidos a los que estamos obligados para el caso de las personas ganadoras.

Destinatarios

Los datos del ganador serán comunicados a SONY MUSIC para la entrega del premio, así como para gestionar las oportunas retenciones fiscales. SONY MUSIC comunicará sus datos a la empresa de transporte contratada para la entrega.

Para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, UNIPREX contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de UNIPREX como consecuencia de su prestación de servicios. UNIPREX se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de UNIPREX; y suprimir o devolver los datos a UNIPREX una vez finalice la prestación de los servicios.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en UNIPREX tratamos datos personales que le conciernen, o no, y en tal caso, acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos, En tal caso, UNIPREX dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en ciertos supuestos el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de su común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable del tratamiento que designe.

El interesado podrá ejercer sus derechos enviando una comunicación a la dirección de correo electrónico privacidad@atresmedia.com, o mediante carta a la dirección postal Oficina de Protección de Datos de Atresmedia, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, acreditando su identidad y especificando el derecho que desea ejercer.

En los términos establecidos por el art. 2.3 de la LO 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el interesado podrá acceder, rectificar, suprimir, oponerse, limitar el tratamiento y portabilidad de datos, mediante comunicación a la dirección de correo electrónico privacidad@atresmedia.com o a la dirección postal Oficina de Protección de Datos de Atresmedia, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, acreditando su identidad y especificando el derecho que desea ejercer. El interesado tiene derecho en cualquier caso a formular una queja ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

En el caso del participante designado como ganador, Los datos personales facilitados por los Ganadores de la acción promocional serán tratados por SONY MUSIC ENTERTAINMENT ESPAÑA, S.L., cuyas oficinas están sitas en España, 28046 Madrid, Paseo de la Castellana 202, 7ª planta, en los términos y condiciones estipulados.

Sus datos personales serán tratados con la finalidad de gestionar la entrega del premio y efectuar las retenciones fiscales que se deriven de la promoción para el ganador, siendo el tratamiento de datos vinculado a dicho fin. SONY MUSIC tratará los datos personales del ganador durante la vigencia de la presente acción promocional y, una vez finalizada la misma, durante el tiempo necesario para entregar el premios y practicar las retenciones fiscales que resulten de aplicación. En todo caso, SONY MUSIC conservará los datos personales de los ganadores, incluso una vez finalizada la relación con el participante, únicamente mientras sean necesarios para responder ante posibles responsabilidades derivadas de la prestación de los servicios, mantener la seguridad y evitar casos de fraude y abuso o de cualquier otra forma sea legalmente requerido.

SONY MUSIC puede valerse de otras empresas para la prestación de determinados servicios bajo el encargo y las instrucciones de SONY MUSIC, como son empresas de gestión y alojamiento de bases de datos, asesorías o consultorías de gestión. Para la prestación de estos servicios, esas terceras empresas pueden necesitar acceder a cierta información y datos de los participantes. En particular, sus datos personales podrán estar alojados en servidores fuera del Espacio Económico Europeo (como en EEUU). En tales casos, SONY MUSIC solo remitirá sus datos personales a aquellos terceros países respecto de los cuales la Comisión haya adoptado una decisión de adecuación o, en el caso de que se hayan adoptado garantías adecuadas, como la firma de cláusulas tipo contractuales aprobadas por la Comisión Europea.

De igual manera, SONY MUSIC podrá comunicar los datos personales del ganador cuando así se le requiera por ley (bancos, organismos de la Administración Tributaria), en un procedimiento judicial, o para investigar una actividad sospechosa.

El participante ganador podrá ejercer, en los términos previstos por la legislación aplicable, los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, así como solicitar que se limite el tratamiento de los datos personales, oponerse al mismo, o solicitar la portabilidad de los datos, así como revocar su consentimiento, para aquellos tratamientos basados en su consentimiento dirigiéndose a Sony Music Entertainment España, S.L. en la dirección antes indicada, o por email dirigiéndose a web@sonymusic.com, indicando claramente el derecho que desea ejercitar.

8. Legislación y jurisdicción aplicable

Las presentes bases se interpretarán de acuerdo con la legislación española. Asimismo, para cuantas controversias puedan derivarse de la interpretación de las mismas, las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

9. Aceptación de las bases

Con su participación en esta promoción los candidatos aceptan las presentes bases en su totalidad y el criterio de UNIPREX en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del mismo. A estos efectos, UNIPREX y Sony se reservan, hasta donde le permita la Ley, el derecho a modificar las bases en cualquier momento si las circunstancias así lo requirieran. La modificación se anunciará y entrará en vigor a partir de la fecha de su anuncio, sin que los concursantes puedan realizar reclamación alguna a UNIPREX y/o Sony por ello.

UNIPREX y Sony se reserva asimismo el derecho de cancelar total o parcialmente la presente promoción si por causas ajenas a su voluntad fuera necesario, sin que dicha cancelación implique ninguna responsabilidad para UNIPREX y Sony.

UNIPREX declara que las Redes Sociales a través de las que se anuncie la promoción no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno este concurso, ni están asociados a ella.