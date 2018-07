Insomnia - PLAYLIST 316

PLAYLIST DE LA SESIÓN 316

- Basti Grub, Natch! & Dothen - Oh Baby Dance

- Tom & Hills feat. Jared Lee - Energy in magic (Wally Lopez Factomania Dub mix)

- Andy MacDougall - Shaman (Rene Amesz Remix)

- Demarzo - Another Day

- Pino Arduini & Javier Bollang - Los Pueblos (Pablo Fierro Remix)

- David Glass ft. Moji - Gimme Love (Mihalis Safras Remix)

- Philip Bader & Nicone - Break It Down (Ninetoes Remix)

- Paride Saraceni - Just For One Day (Original Mix)

- Anna - Odd Concept (Original Mix)

- AFFKT & Thomas Gandey - Invisible Man (Original)

- Reinier Zonneveld - See You Hide (Original Mix)

- Emanuel Satie - Come As You Are

- Raxon - Vega

- Dave Angel - PORTRAIT (Hackman Remix)

- Matt Sasari - Shipibo

- Christian Hornbostel - Mental Species

- Sløw Hearts - Pallas (Athea Remix)

- Several Definitions - Fallen (Original Mix)

- Wally Lopez and Alvaro Smart - Ipanema

- Joeski - The Last Dance (Original Mix)

- Pig&Dan - Growler (Original Mix)