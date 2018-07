Wally López presenta Insomnia

Ángel David López Álvarez, más conocido como Wally López , es uno de nuestros DJs españoles más conocidos. Ha sido residente en capitales tan importantes de la música electrónica como la Ministry Of Sound de Londres, Pachá Ibiza, Discothèque de Barcelona o The Mix de París. Aterriza en Europa FM como residente del nuevo programa Insomnia .

En 2002, Wally López hizo el remix de David Guetta de su Just A Little More Love, que pasó a convertirse en el primer Nº 1 para el DJ y productor francés colocándolo en lo más alto de la escena de baile después de ganar con este tema el DJ Award y un Premio Ibiza Deejay Mag entre otros reconocimientos. Wally López también ha hecho remixes para artistas como Tiesto, Dirty Vegas, Bob Sinclair, Robbie Rivera, Lighthouse Family, Pete Tong, Enigma, Santana, Soul Seekerz, Mónica Naranjo y Miguel Bosé. También ha compartido cabina con gente como Carl Cox, Luciano, Danny Tenaglia, Paul Van Dick o Paul Oakenfold, entre mucho otros...

Wally López fue el único DJ español que ha entrado en el Top 100 de la prestigiosa revista británica DJ Mag en el año 2010, así como el único que tuvo el honor de hacer dos Essential Mix en BBC1. En 2004 comenzó una residencia en Pachá Ibiza, a la vez que actuó en el The End en Londres, donde compartió escenario con Fatboy Slim y X- Press2, para luego extender sus residencias a Discotèque (Barcelona), Red Light (Paris), Pachá (Barcelona), Ministry of Sound (Londres) y The Mix (Paris). En 2012, Wally López participó en uno de los festivales mas importantes a nivel mundial, el Festival Rock in Rio, que se celebró en Madrid y donde compartió escenario con David Guetta, Pitbull, Afrojack, Pete Tong, Martin Solveig y Erick Morillo.

En 2013 Wally López fue honrado con el premio MTV Chiuku por su contribución humanitaria y el apoyo a la Dance 4 Life - una organización que utiliza la música, medios de comunicación y la danza para educar, capacitar y unir a los jóvenes en la adopción de medidas para hacer retroceder el VIH , SIDA y mejorar la salud sexualde la juventud a nivel mundial. Durante ese año, Wally Lopez mantuvo tres residencias de DJ en Ibiza (Blue Marlin, de Ushuaia y Lio), así como DJ en los clubes de todo el mundo: Estados Unidos, Brasil, Vietnam, México, Bélgica, Sudáfrica, Alemania e Indonesia, entre muchos otros países.

Sin duda, es el mejor momento de su vida, la plenitud de carrera como artista creativo y multifacético, impulsando proyectos como su nuevo álbum Follow Me, haciendo una colaboración con Pepsi como embajador de la nueva campaña Now Is The Time, el lanzamiento de su propia línea de gafas Oakley, recibiendo su propio programa de radio, su línea de ropa, trabajando como productor, compositor...

Con Follow Me, Wally López da un paso adelante decisivo en su larga y exitosa carrera acercarse al mundo del pop como artista y productor, y la entrega de un álbum vocal diferente. Este nuevo álbum incluye los éxitos Keep Running the Melody con Kreesha Turner, You Can´t Stop Beat con Jamie Scott (Graffiti 6), Love 'N’ Music con Ron Carroll, y el nuevo single Now Is The Time junto a Jasmine V. Un total de 12 pistas para que no dejes de bailar, más tres remezclas de lujo.