Insomnia - PLAYLIST 321

PLAYLIST DE LA SESIÓN 321

- Pig&Dan - Growler (Original Mix)

- Joeski - The Last Dance (Original Mix)

- Haste Midi - Gone Ruben Mandolini Remix

- Serge Devant - Always On My Mind (Pirupa Remix)

- Several Definitions - Fallen (Original Mix)

- Wally Lopez and Alvaro Smart - Ipanema

- Revels On Poolside - Satisfy (The Deepshakerz Edit)

- Fancy Inc - That Records (Original Mix)

- Alvaro Smart - Keep On Rockin (Original Mix)

- Christian Hornbostel - Physical Species

- Sean Miller - Clublife

- Paride Saraceni - Just For One Day (Original Mix)

- David Glass ft. Moji - Gimme Love

- Raxon - Vega

- Dave Angel - DEFENCE

- Audio Junkies - Allenby

- Basti Grub, Natch! & Dothen - Oh Baby Dance

- Matt Sasari - Shipibo

- David Bowie - Fame (Tom Wax House Tribute)

- Andy MacDougall - Shaman (Rene Amesz Remix)

- David Keno - Grinder Original Mix

- Pirupa & Alex Kennon - Cleopatra

- Will Monotone & Wally Lopez feat. Sarah Escape - Affection (Original Mix)

- Philip Bader & Nicone - Break It Down (Ninetoes Remix)