Mil programas de Wally Lopez en Europa FM: "Podéis verme en Ibiza en verano y todo el año en mi otra isla, Insomnia"

Wally Lopez nos ha contado cuál es la clave, el secreto, para llegar a los 1.000 programas en antena, a esas 2.000 horas de la mejor música electrónica, y hacerlo con la misma energía que cuando estrenó su primera sesión en Europa FM, hace ya cuatro años. El genial DJ y productor nos ha hablado de la evolución del programa, los retos a los que se enfrenta y, sobre todo, de los proyectos que tiene en el horizonte, como sacar Insomnia a la calle. Wally Lopez quiere acercar el programa a la gente, que pueda disfrutar en directo de su música también fuera de la radio.

Mil programas en los que han sonado los grandes temazos de la música electrónica urderground de los últimos años, y que Wally Lopez sintentizará en una sesión única conmemorativa de estos cuatro años de bagaje de su programa en Europa FM, que podremos escuchar esta noche en Insomnia a partir de las 23h.

Disfruta de Insomnia en Europa FM: Lunes-Jueves de 01-03h / Viernes de 23-01h

DJ DE RENOMBRE INTERNACIONAL

Pero Wally Lopez no solo está en Europa FM, como referente en el mundo de la música electrónica underground, también está presente en algunos de los festivales, eventos y convenciones más relevantes del mundo, como la Miami Music Week o el ADE (Amsterdam Dance Event), donde también se dan cita DJs más mainstream y de EDM como DJ Snake, Robin Schulz, Tiësto, o nuestro compañero David Guetta.

Wally Lopez ha querido hablarnos del futuro de la música electrónica que se encuentra fuera del circuito más comercial y de cómo cree que evolucionará, rodeada por la corriente del mainstream e incluso del reggaeton o el Trap, que empiezan a mezclarse en algunos de los festivales de EDM de referencia.

DJ Y PRODUCTOR

Además de un DJ internacional, Wally Lopez es un gran productor de música y no para nunca su factoría de temazos. Nos habla de sus últimas producciones, Amsterdam y I'm Not Afraid, y de su forma de enfrentarse a esta otra faceta profesional en la que también ocupa un lugar de referencia. "No necesito momentos de inspiración, ni me levanto a las 3 de la mañana, ni después de una sesión. Yo tengo mi estudio en casa, y me pongo ahí con mi ecosistema a trabajar", nos comenta.

¿CÓMO CONVIVEN WALLY LOPEZ Y DAVID LÓPEZ?

Además de DJ, y productor, Wally Lopez tiene una agetreada agenda familiar y hemos querido saber cómo logra hacer que convivan la vorágine de viajes, bolos y producciones en la que esta inmerso Wally Lopez, con la vida más casera y familiar del padre detrás del DJ. Wally Lopez tiene clara la fórmula para llegar a todo, ¡madrugar cada día! Pero no es esa la única clave, ¡toma nota de su fórmula secreta!

EL CONSEJO DE WALLY LOPEZ

Para terminar, hemos querido que Wally Lopez nos diera algún consejo para aquellos DJs que comienzan pero no quieren seguir las corrientes sino ser fieles a ellos mismos, ¿hya oportunidades de triunfar haciendo la música que a uno le gusta? ¿Cómo es posible mantenerte fuera de la maquinaria del mainstream? Para Wally Lopez la clave está en disfrutar aquello que haces, respetar la música y los tiempos, aprender a trabajar y saber lo que le gusta a la gente antes que aprender "a hacerse la foto superguay" para redes sociales. "La gente que ha subido muy rápido, ha bajado igual de rápido". "Es muy difícil ser uno mismo, pero es clave de éxito, si quieres ser otro, ese otro ya existe, y no va a dejarte su hueco".

¡Por otras mil y una noches de Insomnia a tu lado!