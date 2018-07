Primer aniversario de Insomnia Radio Show

A YEAR OF INSOMNIA RADIO SHOW

Portada del disco 'A Year of Insomnia Radioshow' / europafm.com

Wally Lopez, uno de los DJ's españoles más reconocidos en todo el mundo, cumple un año en Europa FM con su programa Insomnia Radio Show. Para celebrarlo, el 4 de diciembre sale a la venta A Year Of Insomnia, un recopilatorio con los 15 mejores temas que componen la banda sonora de las noches de Europa FM.

Además de la edición estándar, se publicará una edición deluxe limitada A Year Of Insomnia en caja metálica, que incluye llavero y pegatina de Wally Lopez y calendario oficial Insomnia 2016. El recopilatorio incluye en exclusiva el nuevo éxito de Wally Lopez Higher Love junto a Vince Freeman, que ya puedes votar en nuestra lista de éxitos.

TRACKLIST

1.- Piemont - Okinawa (Gabriel Ananda Remix)

2.- Erik Hagleton & Dee Montero - Aurora

3.- Bias & Ohmero - Dumdada

4.- Wally Lopez - Noche Sin Luna (Feat. Hugo) (Yamil & Stefano Crabuzza remix)

5.- Oliver Schories - The Trick (Cristoph In A Fettle Mix)

6.- Darlyn Vlys - Everything We Had (Feat. Forrest) (Martin Eyerer remix)

7.- Unders & Ravelli - Walk in the Moment (Edu Imbernon & Affkt Remix)

8.- Álvaro Smart - Keep on rockin

9.- Danniel Selfmade - Flexing

10.- Iván Pica - Circus

11.- Ismael Rivas & Lucio Spain - Hypnosis (Spencer K Remix)

12.- Onionz - Learn me (Ben A Remix)

13.- Wally Lopez - Revolution (make a change) (Feat. Goran Kay) (Loulou players Remix)

14.- Wally Lopez - Higher Love (Feat. Vince Freeman)

15.- Wally Lopez - A Year of Insomnia Radioshow (Continuous DJ Mix)

