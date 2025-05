Una semana de la final de Eurovisión 2025: dónde está Melody y qué ha hecho en este tiempo

Melody brilló en Eurovisión 2025 con su actuación a ritmo de Esa Diva, pero los resultados no acompañaron la energía que expresó sobre el escenario. España quedó antepenúltima en el certamen por los 10 puntos del televoto y los 27 del jurado profesional, hasta un total de 37 puntos. Parece que la decepción de la artista ante el resultado provocó que cancelara toda su agenda para recibir el apoyo de su familia y descansar en casa.

Aunque estaba previsto que Melody atendiese a los medios españoles desde Basilea nada más terminar la gala, la sevillana declinó dar declaraciones y se encerró en el camerino con su equipo. Desde ahí, grabó un vídeo que publicó el domingo 18 de mayo, un día después de la final de Eurovisión: "Señores, estoy muy feliz y muy satisfecha, porque nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo. Que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas. ¡Pero que viva el arte!", dijo, dando a entender que su resultado se vio afectado por motivos extramusicales.

Tras sincerarse con esas palabras, Melody declinó viajar a Madrid con la delegación española y canceló su agenda con RTVE. El 19 de mayo aterrizó en el aeropuerto de Málaga, donde aseguró que convocaría una rueda de prensa para explicar su decisión y contar su experiencia en Eurovisión, una cita con la prensa que finalmente tendrá lugar el lunes 26 de mayo a las 16:00. Así, la cantante se fue a su casa de Dos Hermanas (Sevilla) a descansar con su familia, entre ellos su pareja y su hijo de un año.

"Cosas que no son verdad"

Desde el aeropuerto, Melody aseguró que se habían "dicho muchas cosas que no son verdad". Además, cuando un periodista le preguntó si la política podría estar relacionada con su mal resultado, dijo: "Tú no te preocupes, que te contestaré cuando hagamos la rueda de prensa". Esto hace referencia al manifiesto por la paz en Palestina que los comentaristas de RTVE hicieron durante la presentación de Israel en la segunda semifinal, así como por el mensaje de la misma RTVE antes de la emisión de la final, que decía: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina".

Las especulaciones señalan que Melody estaría enfadada con la delegación española por lanzar un mensaje político que podría haber afectado a su resultado, aunque no hay ninguna confirmación de ello. De hecho, el miércoles 21 de mayo, Melody desmintió desde Sevilla que estuviera enfadada. "Se están diciendo muchas cosas que no son verdad. Yo he estado con mi niño, no estoy mal. Hemos hecho nuestro trabajo y ya está. Yo soy una artista, y a lo que me dedico es a cantar. No hay drama, ya lo hablaré en la rueda de prensa. No hay nada raro, no pasa nada", dijo.

Sin embargo, Semana plantea un relato diferente de lo ocurrido y asegura que Melody canceló un viaje familiar previamente planificado para cerrar su etapa con Eurovisión de una vez por todas. "Culpa a terceros de lo ocurrido y considera que se ha tirado por tierra meses de duro trabajo", cuenta una fuente anónima a la revista.

Sea como fuere, la artista de Dos Hermanas explicará por qué canceló su agenda con RTVE y contará cómo vivió su paso por Eurovisión este lunes 26 de mayo a las 16:00, cuando todas las miradas estén puestas en ella durante su rueda de prensa.