Alejandro Sanz y Shakira cantan al amor en 'Bésame', su tercera colaboración

La idea inicial era que Shakiragrabase La Torturacon Maná pero la suerte fue que el grupo le dijo que no y la colombiana tuvo que buscar un plan B. Ese plan B fue Alejandro Sanz, todo un acierto a nivel musical y personal. De ahí nació una estrecha amistad, que los convierte casi en familia, y una relación profesional que vuelve 20 años después con Bésame.

Para celebrar el 20º aniversario de este hito, que marcó un antes y un después en la música latina, los dos cantantes compartieron escenario en el primer concierto de la gira de Shakira por Estados Unidos y adelantaron, aún sin saberlo los fans, su regreso musical con el single incluido en el álbum ¿Y ahora qué? del madrileño.

"¿Te digo la verdad?… Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma", escribió Alejando Sanz al compartir en Instagram las fotos de ambos en el concierto de Shakira. Ahora sabemos que se trata de uno de los versos de Bésame, una canción que arranca como una balada de amor y que evoluciona en los ritmos latinos más bailables.

Shakira y Alejandro Sanz corrieron en un momento en que las colaboraciones entre artistas no eran habituales para que ahora sus colegas de profesión caminen. Ellos fueron los primeros en demostrar que la música latina podía llegar a la cima convirtiéndose en los primeros artistas en cantar en español en los MTV VMAs.

Si su primera canción fue la súplica no correspondida de un enamorado, Bésame es una declaración de amor con un final mucho más feliz. "Te digo la verdad | Si la vida es bonita | Tú y ella son más parecidas | Al final no me atrevo a dejar que el destino decida | Si existe algún riesgo de verme sin ti yo no quiero apostar", canta Alejandro Sanz en la canción, en cuyo estribillo invita a su enamorada a besarlo: "Vamos en serio para adelante | A quien le duela, que se aguante | Ya no tienes que ir atrás | Mejor ven pásate al volante".

La conexión de los dos artistas es máxima, como también demostraron cuando grabaron su tercera colaboración, la segunda en el tiempo —Te Lo Agradezco, Pero No (2007)—, o como señaló Shakira al cantar juntos en Charlotte. "Podrán pasar mil años con otros mil más pero lo que nos pasa en el escenario seguirá siendo único! ❤️", le dijo a su amigo al publicar las fotos de ambos durante el concierto.

Bésame llega después de mucho tiempo de conversaciones de los dos artistas, que buscaban la forma de lanzar otro tema juntos. "Yo siempre bromeaba con ella y decía: '¿Cuándo vamos a hacer otra canción? Haces canciones solo con los muchachos guapos y talentosos'. No habíamos encontrado la canción con la que pudiéramos sentirnos identificados los dos", contó Alejandro Sanz en una entrevista en Billboard.

"Es complicado, después de hacer una canción como La tortura, encontrar el motivo para juntarnos y, primero, no resultar evidentes, no dar lo mismo, y al mismo tiempo que la nueva cucharada realmente sepa dulce", continúa en esta misma charla explicando que la canción tiene mucho de los dos: "La química que existe es muy fuerte (...) Creo que lo conseguimos a base de eso, de trabajar juntos y de poner cada uno una pizca de nuestras raíces, un poquito de imaginación, ahora sí un poco más de experiencia, tantas cosas para conseguir crear el brebaje que resulta ser una canción".

La letra de 'Bésame' de Shakira y Alejandro Sanz

Ah-ah-ah

Ah-ah-ah

Ahhh

Te digo la verdad (Uh)

Si la vida es bonita tú y ellas son tan parecidas

Al final no me atrevo a dejar que el destino decida

Si existe algún riesgo de verme sin ti

Yo no quiero apostar (Ummm)

Te aviso desde ya

Por si no lo notaste hace tiempo esto ya no es broma

Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma

A tu boca perdona

Pero me quiero pegar

Te quieres pegar

No lo pienses tanto y bésame

Que se acaben los misterios

Bésame de una vez

Cero miedo vamo' enserio pa' adelante

A quién le duela, que se aguante

Ya no tienes que ir atrás

Mejor ven pásate al volante

No lo pienses tanto y bésame

Que se acaben los misterios

Bésame de una vez

Cero miedo vamo' enserio pa' adelante

A quién le duela, que se aguante

Ya no tienes que ir atrás

Mejor ven pásate al volante(Ahh)

Ah-ahh

Ah-ahh

Uhhh

Te escribí esta cancion y una lista de cosas pendientes

La primera es hacerte el amor con carácter urgente

La segunda quedarme pa' siempre

La tercera es como la primera

Un pero más urgentemente

Todo lo que quiero, lo quiero contigo

Si tú eres mi reina, gano al ajedrez

Quiéreme sin pena, no hay nada contigo

Por dentro y por fuera soy como me vez amor

Me haces mejor

¿Qué más te digo?

Mira vámonos

No lo pienses tanto y bésame

Que se acaben los misterios

Bésame de una vez

Cero miedo vamo' enserio pa' adelante

A quién le duela, que se aguante

El amor no es pasajero

Cuando vamos al volante

Ahhh

La otra noche soñé contigo

La otra noche soñé contigo

Que me estaba muriendo de frío

Me calentó tu mirada

La otra noche soñé contigo

La otra noche soñé contigo

Que me estaba muriendo de frío

Me calentó tu mirada

Bésame

Que se acaben los misterios

Bésame de una vez

Cero miedo vamo' enserio pa' adelante

A quién le duela, que se aguante

Ya no tienes que ir atrás

Mejor ven pásate al volante (Ah-ah)

Ah-ah-ah

Ah-ah-ah

Ah-ah-ah

Ahhh-ahhh

Auuu