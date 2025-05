El Local de Ensayo Europa FM abre sus puertas para recibir a Marlena

Entre concierto y concierto Marlena no deja de ensayar y ha decidido hacerlo en el Local de Ensayo Europa FM.

El dúo formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano hace un alto en su gira para reunirse con un exclusivo grupo de oyentes de Europa FM y contarles cómo organizan sus shows, qué hacen para ponerse de acuerdo a la hora de preparar un setlist o en qué momento deciden invitar a un artista a uno de sus conciertos. Será el miércoles 28 de mayo en la sala La Movida Madrileña.

Después del buen sabor de boca que nos dejó la visita de Antonio Orozco, cuando sonaron por primera vez alguna de las canciones de su disco El Tiempo No Es Oro y recorrió su carrera entonando sus grandes hits, las chicas de Marlena llegan al Local de Ensayo Europa FM dispuestas a contagiarnos de su habitual buen rollo y quizás revelarnos alguno de los planes previstos tras su concierto del 9 de agosto en Barbate, el último de la gira.

Porque cualquier cosa puede pasar en nuestro local y quienes han estado en él lo saben. Dani Fernández compartió una versión en acústico de Supersubmarina, Franz Ferdinand nos contó la historia de Take Me Out, Álvaro de Luna enseñó la primera versión de Todo Contigo y Antonio Orozco nos hizo cantar con él la nana que inventó para su hija Antonella. ¿Qué nos deparará el paso de Marlena?

¡Vas a tener que venirte a descubrirlo! La cita con Marlena es el miércoles 28 de mayo a las 20:30 horas en la sala La Movida Madrileña, en el corazón de Madrid, y muy pronto te contaremos cómo conseguir invitaciones. Sigue atento las redes de Europa FM y activa las notificaciones de nuestra app porque pronto te contaremos cómo hacerte con una invitación doble.