Insomnia Radioshow - Martes 1 de diciembre de 2020

Wally Lopez aterrizó en Europa FM hace 7 años con Insomnia Radioshow, un programa que reúne los mejores temazos de la música electrónica más underground, seña de identidad del DJ y productor madrileño. Puedes escucharlo de lunes a jueves de 1 a 3 de la madrugada, y los viernes de 23 a 1h.

"En Insomnia sonará música electrónica de altísima calidad sin miedo a estilos o etiquetas, eso sí, tiene que ponerme los pelos de punta, si no, no sonará", nos explicaba Wally en su primera entrevista para Europa FM, justo antes de estrenar el primer programa.

Wally, que ha sido residente en capitales tan importantes de la música electrónica como la Ministry Of Sound de Londres, Pachá Ibiza, Discothèque de Barcelona o The Mix de París; ha aportado toda su experiencia a Insomnia Radioshow, que año tras año ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los programas insignia de la emisora.

En su primer aniversario, Wally lanzó A Year Of Insomnia, un recopilatorio en el que reunía los mejores hits que habían sonado durante la primera temporada y que incluía el tema inédito Higher Love junto a Vince Freeman.

Para su segundo aniversario, Insomnia Radioshow traspasó las ondas para hacer su primera fiesta en en The Culture Club de Madrid, a la que pudieron asistir los oyentes más afortunados que habían ganado un concurso realizado para la ocasión.

"Estaba desilusionado, desenamorado de la radio y me he vuelto a enamorar gracias a Europa FM. El intentar hacer cosas diferentes siempre me ha gustado y que me den la oportunidad en Europa FM de hacer un programa exactamente como a mi me gustaría hacer y como lo hago es lo que más me emociona", explicaba Wally Lopez en el II Aniversario de Insomnia Radioshow.

Y desde entonces Insomnia Radioshow no ha hecho más que crecer. Con motivo de sus 1000 programas, alcanzados ya hace dos años, Wally nos explicaba sus secretos para crear nueva música: "No necesito momentos de inspiración, ni me levanto a las 3 de la mañana, ni después de una sesión. Yo tengo mi estudio en casa, y me pongo ahí con mi ecosistema a trabajar".

INTERNACIONALMENTE RECONOCIDO

Wally Lopez es uno de los DJ y productores españoles más conocidos en todo el planeta. Además de sus residencias internacionales, no hay evento o festival de música electrónica underground que no cuente con él, como la Miami Music Week o el ADE (Amsterdam Dance Event),

Motivo por el cuál también se ha codeado con grandes compañeros de profesión, trabajando con otros DJs tan conocidos como David Guetta, Tiësto o Erick Morillo.

Precisamente con motivo del fallecimiento de Morillo el pasado 2 de septiembre, Wally Lopez le rindió homenaje en su programa de Insomnia Radioshow de esa noche. Wally Lopez y Erick Morillo mantuvieron una estrecha relación, siendo el productor colombo-estadounidense "una fuente de inspiración" para Wally.

SIEMPRE A LA VANGUARDIA

Si hay algo que caracteriza a Wally Lopez es su capacidad de estar siempre a la vanguardia de todo lo relacionado con la música y las tecnologías.

Una muestra d ello es su nuevo proyecto Sesiones Sostenibles, que está realizando de la mano de Lexus. Bajo el claim 'Experience Amazing' (Experiencias Sorprendentes), Wally Lopez se convierte en embajador de excepción de esta iniciativa, teniendo muy claro que “la música electrónica no quiere quedarse al margen del cambio hacia un mundo más sostenible".

En 'Aire', la primera sesión sostenible, Wally Lopez protagoniza una impresionante sesión de música electrónica a 70 metros de altura. Para este rodaje, que tiene como escenario un parque eólico, ha sido necesario un equipo de cerca de 50 profesionales, drones de carreras que alcanzan los 160km/h en 0.6s, y cámaras al hombro a gran altitud para conseguir las espectaculares tomas que conforman el vídeo, creado por la productora LightBros.

Uno de los temas que más gustaron de esta sesión fue el remix que realizó Yamil para el tema 'Hypebeast' de Wally Lopez. Una canción hasta el momento inédita y que ahora ya está disponible en todas las plataformas digitales tras el éxito obtenido en Sesiones Sostenibles.

SÉPTIMO ANIVERSARIO DE INSOMNIA RADIOSHOW

Por todo esto, no puedes perderte el programón que Wally Lopez ha preparado esta noche con motivo del séptimo aniversario de Insomnia Radioshow.

¡Te esperamos en Europa FM a la 1 de la madrugada para la celebración!