El truco infalible para que te pasen con un teleoperador y no hablar con una máquina

¿Estás harto de llamar a un sitio y hablar una y otra vez con un ordenador que no te soluciona nada? Este truco de un TikToker para hablar directamente con un agente va a ser tu salvación.

En muchas ocasiones cuando llamamos al servicio de atención al cliente nos sale directamente un ordenador que nos hace numerosas preguntas antes de poder hablar con un agente. Frecuentemente, no llegamos a un entendimiento con la máquina y la llamada se termina cortando (ya sea por su parte o por el fin de nuestra paciencia) sin resolver el motivo de nuestra llamada.

El TikToker Pau García-Milà ha explicado un sencillo pero eficaz truco para evitar realizar el temido cuestionario con el ordenador y que nos pasen directamente con un agente para que podamos solucionar nuestro problema.

Tal como nos explica el usuario, si le decimos a la máquina "quiero hablar con un agente", nos dirá que tenemos que indicarle antes el motivo de la llamada, empezando el cuestionario que queremos evitar. En cambio, si hablamos pero no se entiende nada de lo que decimos, nos pasarán directamente con un agente.

El motivo no es otro que al no poder transcribir nuestro audio en texto, no pueden llevar a cabo la siguiente pregunta y nos facilitan el acceso directo con un teleoperador.