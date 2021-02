Adele tiene prohibido cantar canciones sobre su exmarido, según su acuerdo de divorcio

La vida personal y las relaciones sentimentales de los artistas, siempre han sido una fuente de inspiración para su obra. El mundo de la música no iba a ser menos, y son muchos los músicos que reflejan sus vivencias y emociones a través de sus canciones.

Adele es una de las muchas artistas que ha utilizado sus experiencias amorosas para componer temas que le han llevado al número 1 en medio planeta. Una muestra de ello es 'Someone Like You', uno de sus grandes éxitos; así como 'Set Fire To The Rain' o 'Hello'.

Por ese motivo, en su su divorcio con Simon Konecki, Adele ha tenido que firmar una cláusula que le prohíbe escribir, inspirarse y cantar sobre la relación que ha mantenido con el ahora su exmarido para siempre.

Así ha sido desvelada la información por varios medios británicos, a pesar de que el proceso de divorcio se encuentra aún sometido bajo un acuerdo de confidencialidad entre ambas partes.

PARA PROTEGER A SU HIJO

Al parecer, la imposibilidad de escribir y componer Adele sobre su matrimonio con Simon Konecki habría formado parte de un acuerdo mutuo entre ambos con el objetivo de proteger mediáticamente a su hijo Angelo, de tan solo siete años.

"El corazón roto ha ayudado a Adele a alcanzar récords a lo largo de los años, pero esta ruptura es bastante diferente. Ambos saben que su hijo Angelo debe estar protegido y es por eso por lo que Adele ha aceptado no cantar sobre su relación" explicaba una persona cercana a la pareja, según declaraciones recogidas por el diario británico de The Sun.

Además, también revelaban que otro de los acuerdos a los que ha llegado la pareja recientemente en su divorcio es a aceptar la custodia compartida de su hijo.

Entre las condiciones, ambos tendrán que vivir en la misma calle en Los Ángeles para así facilitar la adaptación del niño a su nuevo entorno y poder disfrutar de sus dos padres sin necesidad de hacer viajes o mudanzas constantes entre hogares.