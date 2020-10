Davinia Arquero habla de la disolución de Bellepop: "No nos dejaron hacer la música que queríamos y nos fuimos"

Hablamos con Davinia Arquero , que en 2002 fue una de las ganadoras del programa de televisión Popstars , formando la girlband Bellepop. Hablamos con la artista, que nos cuenta la parte oscura de la industria que le hizo retirarse de la música y tener una vida estable y tranquila junto a su familia. Aunque eso no ha impedido que durante el confinamiento se reuniese con sus antiguas compañeras de Bellepop y ahora están a punto de lanzar un nuevo single: ' We Represent'.

El sueño de Davinia Arquero era ser cantante. Esta chica de Motril (Granada) grabó un disco con 15 años y hasta fue telonera de La Oreja de Van Gogh en las fiestas de su pueblo. Probó suerte en el casting de OT1 y más tarde en en el programa Popstars donde se proclamó ganadora junto a su grupo Bellepop en el año 2002.

Tiene buenos recuerdos de aquella época pero dentro de aquella vorágine que estaba viviendo se dio cuenta que aquel estilo de vida no era para ella. Estuvieron tres años de bolos y promoción con el grupo pero pronto descubrió el lado oscuro de la industria al sentir como les cortaron las alas cuando quisieron probar algo distinto musicalmente.

"La compañía discográfica nos grabó un disco rápido y veloz para que la gente que era fan del programa no se fuera, y lo veo lógico. Pero luego nos ofrecieron otro disco con unos temas que nosotros no lo veíamos, porque eran temas para gente más joven y nosotras queríamos hacer otro tipo de canciones y componerlas nosotras", explica. "Entonces nos dijeron que eso era lo que había y que si no nos gustaba que nos fuéramos. Y es lo que hicimos".

Davinia afirma que el mundo de la música la desilusionó. Además sufrió un edema en una cuerda vocal y todo esto la obligó a buscarse la vida en otro lugar.

Fue entonces cuando entendió que la felicidad la tenía muy cerquita: con su familia y un trabajo estable. Davinia decidió dejar su sueño aparcado y presentarse a las oposiciones de Correos en Madrid. La destinaron a Lanjarón donde lleva 9 años como cartera viviendo junto a su marido y sus hijos.

Durante el confinamiento surgió el reencuentro con el grupo musical Bellepop. Cada una desde su casa unieron sus voces para cantar el himno del programa que les llevó a la fama pero a los fans eso les supo a poco así que las chicas decidieron hacer un crowdfunding para lograr el dinero necesario y hacer un single.

Lo consiguieron y aunque no tienen discográfica están muy ilusionadas con el nuevo tema, 'We Represent', que verá la luz el próximo 16 de octubre.

Davinia, por su parte, ha aceptado estar de nuevo en la formación siempre y cuando no se interponga con su trabajo de cartera porque no quiere cambiar la vida tranquila que lleva en Lanjarón en compañía de su familia.