La Oreja de van Gogh: "La felicidad es un estado artísticamente aburrido. El duelo entre dos opuestos suscita la creatividad"

La Oreja de Van Gogh nos presenta 'Un Susurro en la Tormenta', su cuarto álbum de estudio que llega 4 años después de 'El Planeta Imaginario'.

Nuestra compañera Cristina Merino charla con ellos sobre las primeras impresiones que están teniendo los primeros días con este trabajo ya en la calle.

"Es un momento muy emocionante que estamos viviendo en un contexto que es tremendo. Entonces tenemos esa sensación agridulce de lo que es un lanzamiento para nosotros que siempre es algo muy bonito con el drama que estamos viviendo alrededor", nos explica Pablo. "Pero aún así estamos encantados de poder estar promocionando este nuevo trabajo".

Sobre la acogida de los fans, nos cuenta que no ha habido una canción que haya resaltado sobre las otras: "Es algo que siempre suele ocurrir con nuestros discos, que son un viaje completo. No hay esas canciones que dan sensación de relleno y cada canción tiene su entidad y su forma. Por eso cada fan se queda con una canción, no hay una que esté destacando ahora mismo sobre las demás".

'ÁBRAZAME', LA CARTA DE PRESENTACIÓN

En abril, la banda presentó el primer adelanto de este trabajo con 'Abrázame'. Una canción muy intensa y melancólica que era una arriesgada apuesta, pero que tuvo una gran acogida demostrando que la banda está al margen de las modas de la industria.

"Fue una decisión puramente artística. Es una canción que nos emocionaba y creo que ya nos hemos ganado el derecho de hacer estas cosas", explica Pablo. "Y de estar un poco al margen del ritmo y de la moda de la industria. 'Abrázame' es una canción que para nosotros resume muchas cosas y sobre todo que nos encanta y nos emociona profundamente".

'DOBLAR Y COMPRENDER', EL TEMA MÁS DIFÍCIL PARA LEIRE

La Oreja de Van Gogh define este disco como el más personal que han hecho hasta la fecha. Por este motivo, queríamos saber si había algún tema de este trabajo que haya sido especialmente difícil de plasmar para transmitirlo de la manera adecuada.

"A mi personalmente, la que más me ha costado es 'Doblar y comprender'. Porque habla de tener que despedirte de alguien a quien quieres mucho Creo que no nos enseñan a despedirnos, a decir adiós.

Tuve que ponerme en ese lugar para poder decir adiós y hacerlo quedándonos con lo maravilloso que ha sido". explica Leire. "Ese proceso es el que más me costó para poder darle a la canción esa sensibilidad que queríamos expresar".

'SIRENAS', UNA HISTORIA PARA RECORDAR

Otro de los temas que llaman la atención de 'Un susurro en la tormenta' es 'Sirenas'. Un relato de una madre a sus hijos que en forma de metáfora habla del final de ETA, de dejar de escuchar esas sirenas que ellos mismos vivieron en su día.

"Surge de esa necesidad de contar a nuestros hijos todo lo que ocurrió. Sin odio y sin rencor pero creemos que es la forma de generar una futura convivencia y de que esos pasos que se van dando en el País vasco para esa convivencia y para que todo vuelva a estar bien y unidos requiere de no olvidar", explican.

VUELTA A LOS ESCENARIOS EN UN MOMENTO COMPLICADO

El siguiente paso de 'Un susurro en la tormenta' es poder llevarlo a los escenarios, al directo. En una situación tan complicada como la actual, los conciertos que tenían preparados para empezar en mayo han tenido que ser pospuestos.

"Se están adaptando protocolos y medidas para llevar a cabo con mucha seguridad conciertos y otras actividades culturales", explica Leire. "Ahora lo que estamos viendo es qué fórmula. Nosotros lo que queremos es que quien venga a ver un concierto nuestro, sabiendo el esfuerzo que va a suponer también para ellos, venga a ver un concierto al uso de La Oreja de Van Gogh. No queremos ir con medias tintas. Nosotros ofrecemos lo que somos y no queremos modificar eso".

"La intención es que antes de que acabe el año podamos estar presentando este disco y que el año que viene sea un año de gira más o menos amplia", añade asegurando que son conscientes de los cambios que pueden ir habiendo estos meses", añade.