Pablo Alborán: "Vamos a tener que aprender a vivir en el cambio y estoy convencido de que va a traer cosas buenas"

Hoy tenemos en Levántate y Cárdenas a Pablo Alborán, que se encuentra confinado en su casa de Málaga, desde donde ha compuesto y producido Cuando estés aquí'.

Se trata de un tema en el que reflexiona sobre la situación que estamos viviendo como sociedad frente a la crisis sanitaria del coronavirus, pero arrojando un mensaje de esperanza y optimismo: "Creo que hay que transmitir un mensaje de luz, de perspectiva, para toda esa gente que no la tiene", nos explica

El artista malagueño ha vuelto a sus inicios, al estudio de su casa "al estudio que creó de pequeñito con cajas de huevos" donde compuso sus primeras canciones para crear esta nueva canción con la que quiere contribuir a la lucha contra el Covid-19.

Todos los beneficios de esta canción irán destinados al proyecto de UNICEF 'Emergencia coronavirus', que en nuestro país está distribuyendo suministros sanitarios como guantes, mascarillas, gel desinfectante de manos y kits de detección para prevenir el contagio y la propagación del virus.

"Yo creo que es el momento de arrimar todos el hombro, como se pueda. Mucha gente me pregunta por los beneficios porque ellos escuchan la canción gratis por Spotify. Cuando le dais al play, se generan unos derechos, unos royaties que de ahí salen los beneficios", explica añadiendo que su compañía discográfica, Warner Music, también ha donado toda su parte de costes de este tema.

¿Cómo le ha afectado la crisis del coronavirus profesionalmente?

"He tenido la suerte de terminar la gira justo antes del confinamiento. Tuvimos que posponer un concierto benéfico CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas), lo haremos cuando se pueda volver a dar conciertos", explica haciendo referencia a Prometo Solidario, que previsto celebrar el 1 de junio en el Wizink Center de Madrid a beneficio de la lucha contra el cáncer.

Pablo insiste en la solidaridad con todos los sectores profesionales: "Hay muchísimos entresijos. No es el único sector que está dañado (la música). Hay que ser cauteloso y hay que ser respetuoso porque todo el mundo se está encontrando con la misma situación".

"Si hubiera estado de gira en España se hubiera cancelado del tirón toda. Eso supone no solo que se cancele la gira, hay mucha gente trabajando en mi equipo que no saben qué va a pasar mañana con ellos: ingenieros, editores.... Siempre nos faltaría gente que nombrar", añade hablando de su sector.

¿Cómo será el final de todo esto?

"El final... Espero que haya un comienzo, un reinicio. Una manera de volver a entender el mundo, porque todo ha cambiado. Vamos a tener que aprender a vivir en el cambio y estoy convencido de que va a traer cosas buenas, también. Con todo el respeto a las familias que están devastadas por las consecuencias del coronavirus"

¿Cómo está siendo tu día a día?

"Intento que el día a día no me frustre. Al final de cualquier lugar puede surgir la creatividad. No hay que ser ningún artista, desde sus casas la gente se ha puesto a ayudar a otros a través de vídeos. Somos muy solidarios y vamos a salir de esta".

Por último, Xavi Martínez explica que Pablo Alborán ha donado 200.000 euros a la Universidad de Málaga para el proyecto Andalucía Respira, junto a Antonio Banderas.

"Estamos muy contentos porque llevo muchas semanas junto a Antonio buscando la manera de colaborar. Muchas veces no es tan fácil como se piensa porque hay protocolos que hay que seguir y ha salido ahora y hay que agradecerlo. Estoy super feliz porque hay un equipo maravilloso que trabaja sin parar y por vocación para crear estos respiradores".