Una adolescente se gasta 1.000 euros al mes para parecerse a una Barbie

Hemos visto casos similares de jóvenes que se gastan miles y miles de euros en parecerse a sus ídolos. El más conocido es el Ken humano, que incluso hemos visto cómo ha arriesgado su salud para conseguir su propósito.

Pero lo más llamativo de @lolotabella, nombre que usa Gabriela en Instagram, es que empezó con todo esto a una edad muy temprana. A los 13 años comenzó con los retoques estéticos, y como se puede apreciar en una de las fotos que ella misma ha compartido en Instagram su parecido con la muñeca ya era muy considerable.

A los 16 años comenzó a someterse a operaciones estéticas para convertirse en la 'Barbie humana'. Las extensiones, las pestañas postizas y el maquillaje permanente ya eran algunos de sus complementos en esa época.

En la actualidad Gabriela tiene operados los labios y el pecho, que ha aumentado de una copa C a una G. Pero lo más sorprendente de todo es que tienen pensado aumentarse aún más el pecho, quitarse las costillas flotantes para que su cintura sea aún más delgada y ponerse prótesis en los glúteos.

El peculiar propósito de esta joven, la increíble evolución y el evidente parecido con la muñeca ha hecho que esta joven checa se haya convertido en toda una estrella en Instagram. Pero para lograr su objetivo, Gabriela ha invertido miles de euros entre operaciones, retoques y tratamientos estéticos.

En una entrevista para el diario 'Metro' ha confesado que comenzó su cambio a una edad muy temprana. Al principio con extensiones y tintes y posteriormente, cuando sus padres le dieron el consentimiento, pasó a las operaciones. "Se empieza con pequeños retoques, como el pelo, y después quieres más y más", asegura Gabriela. Además confiesa que la mayor parte de su ropa de color rosa y que su maquillaje siempre resalta sus labios y sus pestañas postizas.

Gabriela Jirackova se ha mostrado muy segura de sí misma y ha querido dejar claro que no hay nada de malo en lo que hace y que es mejor ejemplo para los jóvenes que muchos famosos que se dan a las drogas. "Siempre intento animar a otros a hacer lo que realmente quieren o con lo que sueñan ser. Ese es mi mensaje", ha afirmado a 'Metro'.

"No sé si me parezco más a Barbie, pero me siento más sexy así", ha revelado. Y la verdad es que el resultado es bastante bueno y a ella le va muy bien en el terreno profesional. En la actualidad trabaja como modelo de varias firmas, lo que le permite costearse sus operaciones.