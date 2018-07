El baile navideño de ocho hermanos que está revolucionando la red

Hace cinco años, unos hermanos de Utah (EEUU) decidieron alegrar las fiestas a sus seres queridos con un particular y coreografiado baile navideño. Tras el éxito de sus primeros vídeos, su particular baile se ha convertido ya en toda una tradición. El reto más difícil para esta familia estadounidense es coordinar con mucha precisión a todos los hermanos. Y es que no son ni uno ni dos, sino ocho hermanos dispuestos a asombrar al mundo entero. El vídeo se ha viralizado rápidamente por las redes sociales. Ha conseguido cerca de 4 millones de visitas en Facebook. “Este es el quinto vídeo del baile de Navidad de una familia de ocho hijos. Todos estamos usando los suéteres navideños de nuestra mamá. Estad atentos a nuestros movimientos”, señaló uno de los hermanos. Entre los temas que se pueden escuchar destacan el ‘All I Want for Christmas is you’ de Mariah Carey o ‘Juju on that Beat’ de Zay Hilfigerrr & Zayion McCall.