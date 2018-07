El actor porno más viejo del mundo explica su secreto para seguir activo a los 82 años

Su primer trabajo fue la colección de películas eróticas Elderly (Anciano) y no ha parado de trabajar en los últimos 12 años.

Pero, ¿de dónde saca el vigor este hombre? ¿Cómo es posible que pueda rodar hasta 60 películas al año con su edad? Pues bien, el señor Tokuda nos cuenta su “secreto” más preciado, el de la eterna sexualidad.

Shigeo Tokuda, el actor porno más anciano / Agencias

Y es que, suena a coña, pero la clave son los huevos. Eso sí, los de comer. Los de verdad, vamos, los de las gallinas: “Mucha gente me pregunta cómo lo hago, pero no hago nada especial. Trato de mantener una vida saludable cada día. Si hablamos de cosas que te dan estamina, como huevos todos los días", confesaba a The Sun.

Además, Tokuda revela sus secretos para que las jovencísimas actrices con las que comparte escena –y alguna cosa más- cojan confianza con él antes de un rodaje: "Hablamos antes de comenzar a rodar. Ahí es cuando les digo qué parte de su cuerpo me gusta más. ¿A quién no le gusta que le digan eso? Además, es la mejor forma de generar comunicación", asegura.

Shigeo Tokuda, el actor porno más anciano / Agencias

Este longevo actor porno confiesa que vio su primera película erótica con 39 años, en 1974, durante un viaje de trabajo. Y es que antes de dedicarse a este negocio, se dedicaba al sector viajes y también fabricó máquinas tragaperras. ¡Menuda jubilación movidita que se está dando!