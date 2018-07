Charlie Sheen, nueva imagen de una marca de preservativos

Charlie Sheen reconoció el año pasado que era portador del virus del Sida : "Es algo sobre lo que la gente no quiere hablar, así que se me ocurrió que si yo me involucraba de alguna forma a lo mejor se empezaría a hablar con más frecuencia del tema", comenta el actor de 50 años.

"Utilizar preservativos es una forma de evitar problemas, desde enfermedades a embarazos no deseados", asegura Sheen. “Creo que nunca es tarde para convertirse en portavoz de una causa como esta. Yo sí solía utilizar condones a menudo. Pero en las escasas ocasiones en las que no lo hice, bueno… ya saben qué pasó. La mayoría de las personas que son VIH positivas no sabe exactamente cuándo contrajo el virus... Tardas cinco segundos en ponerte un condón, y con un gesto tan sencillo puedes evitar toda una vida de estrés”, comentaba el actor en una entevista en la revista People.