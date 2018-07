Un chico le regala un girasol a una chica que estaba llorando y se lleva una preciosa sorpresa

Danny Wakefield ha compartido en su perfil de Facebook una increíble historia que le ocurrió hace unos días cuando le regaló un girasol a una desconocida que vio llorando en la calle . El joven, que no supo qué le impulsó a hacer eso, no podía creer la historia que había detrás de la tristeza de la chica.

Como cualquier otro día Danny salía de su casa hacia el trabajo sin saber que iba a ser una de las mañanas más especiales de su vida. La noche anterior había comprado un girasol para regalárselo a la chica que le gusta pero finalmente decidió esperar a hacerlo en la primera cita.

Como no quería que el girasol muriese sin más, pensó en regalárselo a alguien de camino al trabajo. Fue entonces cuando vio en una mesa de una cafetería a una chica sola leyendo un libro y llorando. Danny no supo por qué pero sintió la necesidad de regalarle el girasol a esa chica: "Perdóname. Tengo este girasol que pensaba dárselo a alguien especial, pero al final no lo he hecho. He sentido que tú también eres especial, así que quiero dártelo a ti".

Lo que parecía que iba a quedar en un bonito detalle cobró mucho más sentido cuando la chica, que lo abrazó llorando, le explicó que estaba triste porque hacía una semana había fallecido su prometido. Pero lo más impresionante fue cuando la joven le explicó que en su primera cita su prometido también le regaló un girasol y que desde entonces no le había regalo otro tipo de flores porque era "la luz de su vida".

Danny explica esta historia en su perfil de Facebook para demostrar que las personas podemos transmitir mensajes mucho más allá de las palabras, como el prometido de esta chica, y anima a a la gente a regalar un girasol a un desconocido para hacer más brillante su día con el reto #SunFlowerChallenge.