La explicación viral de un enfermero de cómo actuar cuando tienes detrás una ambulancia

El primer consejo que da el usuario Hika Thoreau es no frenar. "Hagas lo que hagas ¡no frenes!", señala el enfermero, que explica que al conducir más rápido que el resto de vehículos, "si frenas, te trago".

Lo segundo es apartarse a la derecha, pero de manera suave y sobre todo, sin frenar. "Si pegas un volantazo me obligas a frenar por precaución. Tanto el enfermero como el equipo sanitario que van detrás pueden salir volando".

El tercer consejo es no hacerse a un lado en una curva, pues es un tramo peligroso y la ambulancia, al no tener visibilidad, no va a adelantar.

"Cruzarse varios carriles no es apartarse", asegura en el cuarto consejo. "Si no voy por tu carril no me molestas", dice el enfermero, y pide que se circule por la derecha.

La quinta recomendación es "no soltar el volante" y tampoco "cerrar los ojos". Aunque parezca extraño, el enfermero cuenta que hay gente que actúa así.

"Antes de hacer cualquier maniobra mira y señaliza", pide a los conductores, a quienes les dice que "los retrovisores son tus amigos".

El séptimo consejo: "No te piques conmigo. No soy un coche de carreras. Ni me uses para adelantar". Una recomendación que tiene que ver con el octavo, pues el enfermero pide a los conductores que no se hagan los "listos" en los atascos y dice "no vengas detrás para adelantar".

La novena recomendación es para los motoristas, a quienes les pide que no adelanten por la derecha porque nunca saben cuándo puede dar un giro brusco.

Por último pide que aunque el conductor lleve mucho tiempo buscando aparcamiento, deje pasar a la ambulancia porque cada minuto cuenta.