Críticas al Ayuntamiento de Zamora por utilizar chistes machistas en una campaña contra la violencia machista

La indignación se ha apoderado de los zamoranos tras ver las principales calles de la ciudad repletas de paneles exhibiendo chistes machistas, que asimismo han suscitado una enorme polémica en las redes sociales.

Se trata de una campaña promovida por el consistorio de cara al Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las mujeres que se celebrará el próximo 25 de noviembre. Al parecer, la campaña reivindica que "la violencia hacia las mujeres no es un chiste"; sin embargo hay veces que es peor el remedio que la enfermedad, o al menos no ayuda en absoluto, y quizá esta no haya sido la mejor forma de tratar de concienciar a la ciudadanía contra esta lacra. Pues en los polémicos carteles se pueden leer frases como "¿Qué hace una mujer fuera de la cocina? Turismo", "¿En qué se parecen las mujeres y las baldosas? En que las dos se pisan" o "¿En qué se parecen las mujeres a las pelotas de frontón? En que cuanto más fuerte les pegas antes vuelven".

Por eso las críticas no han tardado en llegar, Yolanda Domínguez, activista y feminista, calificaba de "vergonzosa" la campaña a través de su perfil de Twitter.

Mientras que otros usuarios alegaban que “la violencia de género no es un chiste y denunciarlo mediante el humor machista no es la solución”, o se preguntaban si realmente son conscientes de lo que han escrito.

La oposición también ha querido manifestar su absoluto rechazo a esta campaña a través de una nota de prensa y ha anunciado su intención de no acudir a la presentación de la misma. El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Zamora estima que “la utilización de “chistes” machistas no creemos que sea la mejor forma de sensibilización contra la violencia de género y menos aún entre los adolescentes, colectivo éste que debe ser objetivo prioritario en la campaña” y asegura que “la violencia de género es un tema que debe ser tratado con la mayor rigurosidad y se deben evitar las polémicas innecesarias”.

La encargada de presentar esta iniciativa ha sido la concejala y portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, que curiosamente también es la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer. Y a través de un comunicado ha asegurado que "sólo trataba de educar a la sociedad".

Esta iniciativa fue una propuesta de la agencia de publicidad Touché y, según Rivera no es más que una "denuncia y toma de conciencia de ciertas actitudes de la vida cotidiana, que están normalizadas, pero que van generando un concepto de la mujer que puede engendrar falta de respeto y al final violencia".

Pero lo cierto es que esta no es la primera polémica en la que se ve sumido el Ayuntamiento de Zamora, pues en junio de este mismo año recibió numerosas críticas por un cartel en el que utilizaba como objeto de reclamo el cuerpo desnudo de una mujer con un libro en la espalda para promocionar la Feria del Libro.