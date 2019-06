Cuidado con lo que publicas en tus redes sociales, puede costarte el trabajo

Las personas encargadas en contratar personal pueden tomar una decisión en base a lo que se han encontrado en tus redes sociales, así que toma nota de los consejos de TecnoExplora si no quieres que tu perfil te cueste el trabajo.

Nuestras opiniones y la información que compartimos en las redes sociales es determinante a la hora de conseguir (o no) un nuevo trabajo. El 93% de las empresas revisan los perfiles de sus candidatos para elegir con más exactitud el que más les conviene, y en eso nuestras ideas juegan un papel fundamental

👉Errores que cometes en tus redes:

- Los comentarios inapropiados restan muchos puntos a la hora de hacer un contrato. Cuida tus publicaciones y las conversaciones con amigos que incluyan alcohol o drogas.

- No es tanto lo que dices sino cómo lo dices. Evita ser grosero o agresivo.

- Las inclinaciones políticas pueden ser negativas. Esto no significa que no podamos dar nuestra opinión, pero no debemos hacerlo de una madera despectiva o agresiva.

- Las críticas a otros empleos no están bien vistas. Evita criticar a tu antigua empresa o compañeros, es un error.