Mia Khalifa, la estrella del porno a la que el Estado Islámico ha amenazado con decapitar

Mia Khalifa, una joven de origen libanés, tiene solo 24 años y ya es una de las actrices del cine adulto más reconocidas. Sin embargo, sus películas no gustan en Oriente Medio y ha sido en una entrevista donde ha decidido denunciar públicamente las amenazas que ha recibido.

"Procuro no preocuparme, porque no puedes mostrarte débil con ellos", confiesa. "Es lo que están buscando. Intento hacer como si no me importara, aunque al final te acaba afectando".

Según asegura la joven actriz, el Estado Islámico la estaría amedrentando a través de las redes sociales, donde habrían revelado que su objetivo es cortarle la cabeza. Sus vídeos han generado críticas en todo Oriente Medio, pero ha sido una escena erótica en la que aparece vestida con un hijab la que ha despertado las amenazas del Estado Islámico.

"Me duele escuchar que en mi país de origen me odian. Las escenas con el hijab eran satíricas", confiesa la joven para Washington Post.