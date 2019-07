Disney prohíbe a un padre poner un Spiderman en la tumba de su hijo

Antes de que Ollie Jones falleciese, la familia viajó a Disneyland París, donde el más pequeño de la familia pudo cumplir uno de sus sueños: conocer a uno de sus súper héroes favoritos, Spiderman. Tal era el fanatismo por parte del pequeño que hasta su propio padre quería que el tan conocido personaje 'hombre araña' estuviera presente en la tumba. Para conseguirlo, el padre pidió permiso al consejo local para incluirlo en la lápida, y la solicitud del diseño de la tumba llegó al propietario de derechos de autor. Disney se lo negó.

Spiderman Cómic Vintage / Insomniac Games

La compañía no quería que ese personaje se asociase con la muerte, pretendían conservar la magia e ilusión de Spiderman."Estaba seguro de que lo permitirían", aseguraba el padre al diario británico Metro. "No tiene sentido, sus personajes mueren en sus películas. Esto no significa todo para nosotros".

La compañía de dibujos animados aclaró la polémica en un comunicado: "Seguimos la política que comenzó con el propio Walt Diseny que no permite el uso de personajes en lápidas, cementerios u otros marcadores conmemorativos o urnas funerarias".

Aun así, Disney ha querido homenajear al pequeño de cuatro años con un cuadro especializado pintado a mano y dedicado, en el se demuestra el amor que éste tenía hacia el hombre araña. En el momento de la despedida no estuvo presente el personaje pero su familia si que se despidió de Ollie Jones de una forma especial, con una gran carroza tirado de caballos y con globos azules y rojos en los lados, es decir, con los mismos colores que llevaba Spiderman en su traje cuando se convertía en hombre araña.