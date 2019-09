Una joven de 18 años, en coma inducido por 'vapear' durante tres años

La joven, que llevaba tres años vapeando, fue diagnosticada de neumonía eosinofílica aguda, una enfermedad rara causada por la acumulación de glóbulos blancos en los pulmones. Maddie Nelson, de 18 años, tuvo que pasar tres días en coma inducido para poder recuperarse.

La joven comenzó a sentir naúseas a principios de año, pero no le dio especial importancia. Fue en septiembre cuando aparecieron los dolores de espalda. Cuando la trasladaron al hopital sus síntomas se agravaron y no hubo más remedio de ponerle un respirador e inducirla al coma durante tres días. A día de hoy, todavía necesita oxígeno por las noches para poder respirar.

"Estoy compartiendo mi historia para que todos sepan que hay algo raro en estos cigarros que no es seguro y casi me cuesta la vida. Solía ​​decirme a mí mismo que no me pasará a mí, pero también te puede pasar a ti... sigue mi consejo, no fumes, no vapes. #vape #stopthevape", escribió.

"Mi temperatura era tan alta que mi cerebro se apagó por completo. Pensé que estaba en el hospital por una noche, y en realidad estuve allí durante cuatro días", cuenta en una entrevista a FOX 13.