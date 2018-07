Un joven se gasta más de 47.000 euros en operaciones para convertirse en un extraterrestre

"Cuando la gente me pregunta cómo me etiqueto a mí mismo, les digo que soy un 'extraterrestre'". Así de claro habla Vinny Ohh, un chaval de 22 años que se ha sometido a más de 110 intervenciones para transformarse en un alienígena. ¿Crees que lo ha conseguido?

¿Qué harías tú con 50.000 dólares? Vinny Ohh, de 22 años y nacido en Los Ángeles, lo tuvo claro: se ha sometido a más de 110 intervenciones para transformarse en una extraterrestre "sin género". Operaciones que le han costado más de 47.000 euros.

Vinny Ohh comenzó su transformación a los 17 años. Lo primero que hizo fue rellenarse los labios, la frente y los pómulos, además de una rinoplastia.

Ahora pretende completar su metamorfosis con un cambio de sexo definitivo: quiere quitarse los órganos genitales, los pezones y el ombligo. Para llevarlo a cabo, deberá desembolsar otros 160.000 dólares, unos 152.000 euros.

El joven ha confesado que pretende convertirse en un "alien sin género". "Cuando la gente me pregunta cómo me etiqueto a mí mismo, les digo que soy un 'extraterrestre'", cuenta en una entrevista al Daily Mail.

"Con el paso de los años, me he dado cuenta de que no soy gay, bisexual, transexual o cualquiera de estas cosas, sólo quiero ser yo", ha explicado Vinny.