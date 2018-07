Una joven recibe 32 puñaladas de su ex y el médico que le salvó le pide matrimonio

Melissa cuenta que la agresión se la produjo su novio de la secundaria, que cambió de actitud cuando ella decidió ir a la Universidad. "Se volvió muy celoso. Me infravaloraba y no quería que tuviera éxito", según recoge el Mirror. "Me mentía y, si me enfrentaba a él, le salía un temperamento explosivo", comenta la joven.

Tras amenazas de suicidio y discusiones, el joven agredió a Melissa, que denunció la situación a la Policía. Poco después, su ex le pidió quedar para arreglar la situación, y ella accedió con la esperanza de que le dejara en paz: "No hice caso a mi intuición que me decía que me estaba equivocando y cometí el error más grande de mi vida", llevaba a la cita "mi spray de pimienta y mi teléfono pensando que me podría proteger si lo necesitaba", asegura la joven.

Cuando se encontraron, ella pensó que el joven iba a darle un abrazo cuando empezó a apuñalarla. Un viandante llamó a la Policía, que procedió a la detención del exnovio de Melissa cuando éste se disponía a coger un cuchillo más grande del vehículo.

Los servicios de emergencia trasladaron a Melissa, que había perdido mucha sangre, hasta el hospital en un helicóptero, donde fue operada de urgencia y sometida a varias transfusiones de sangre que lograron salvaron la vida, aunque el nervio facial le quedó dañado y le paralizó el lado derecho de la cara.

Con el tiempo, Melissa decidió dedicar parte de su tiempo a ayudar a otras mujeres que hayan sido víctimas de la violencia de género, y el destino quiso que durante una de esas charlas se cruzase con Cameron Hill, uno de los médicos de urgencias que le atendieron.

Esto ocurrió en octubre de 2012, y desde entonces comenzaron una relación que ha acabado en cinematográfica petición de matrimonio durante un partido de béisbol, a lo que Melissa dijo que sí sin dudar.