La música que escuchamos al volante afecta a nuestra conducción: las canciones que nos desestabilizan

La música que escuchamos al volante afecta de manera directa a nuestra conducción. Así lo han demostrado varios investigadores de la Universidad Politécnica de Hong Kong y de la Universidad de Tecnología del Sur de China, que han llevado a cabo un estudio para determinar cómo os influye la música en la conducción. Así, examinaron la conducta de un grupo de personas y analizaron cómo se comportaban al volante dependiendo de la música que escuchasen.

Los conductores que escucharon música tranquila cambiaron de carril un promedio de 70 veces, mientras que los que escuchaban música más agresiva lo hicieron el doble, unas 140 veces.

👉 Canciones que representaron mayor peligro:

- American Idiot - Green Day

- Party in the USA - Miley Cyrus

- Mr Brightside - The Killers

- Don’t let me down - The Chainsmokers

- Born to run - Bruce Springsteen

👉 Canciones que representaron menor peligro:

- Stairway to Heaven - Led Zeppelin

- Under the Bridge - Red Hot Chili Peppers

- God’s Plan - Drake

- África - Toto

- Location - Khalid