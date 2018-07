El "preservativo molecular": unisex, sin efectos secundarios y 10 veces más efectivo

Actualmente existe un amplio abanico de posibilidades en cuanto a métodos anticonceptivos. El clásico preservativo, el diafragma, las píldoras anticonceptivas, el anillo vaginal... Sin embargo, muchas de ellas pueden tener efectos secundarios.

La Universidad de Berkeley ha logrado desarrollar un método anticonceptivo eficaz para ambos sexos y sin efectos colaterales a nivel hormonal. Los resultados de la investigación han sido publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences y han concluido que este nuevo preservativo combinaría dos sustancias químicas naturales para impedir que el esperma se introduzca en el óvulo. Estas sustancias son el lupeol y pristimerina. Ellas son las encargadas de paralizar el espermatozoide en su curso natural.

La diferencia con otros métodos anticonceptivos es que estas sustancias no impiden que el espermatozoide alcance el óvulo, sino que ingrese en él. Para lograrlo, el preservativo inhibe la respuesta del esperma. Así, el proceso de fecundación se ve impedido.

"Este método no sólo es 10 veces más eficaz que cualquier cosa actualmente en el mercado, sino que impide claramente la fertilización. No hay embrión en ningún momento", ha asegurado Polina Lishko, líder de la investigación.

De momento, este método solo se ha puesto en marcha con primates, ya que todavía se encuentra en fase de pruebas. Los expertos aseguran que el preservativo molecular podrá ser utilizado tanto por hombres como por mujeres, en forma de parches o anillo vaginal. Su principal hándicap sería el elevado coste de producción.