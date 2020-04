Malas Influencias | Agárrame un huevo

Ay el confinamiento... algunos lo llevan mejor que otros y si no, que le pregunten a esta pareja de recién casados que plena luna de miel se han quedado atrapados en un resort de las Islas Maldivas!!!! Y basta de basta de tiritos dijo que alcalde de Baltimore, en Estados Unidos. Ha pedido a los ciudadanos que no se tiroteen por gusto, que bastante colapsados están los hospitales por el coronavirus... tremendo! Pero la protagonista del día ha sido una anciana alemana de 101 años que se ha escapado de su residencia, burlando el confinamiento, para ver a su hija. Lo mejor es que la policía le paro en plena calle y no sabemos cómo, pero consiguió que la llevaran al domicilio de su amada hija... grande!!!