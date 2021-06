CON COCO PRETEL Y FINA GROSSO

Malas Influencias | Nos robaron el dinero

Coco Pretel y Fina Grosso hacen una labor social este lunes trayendo la noticia de dos chicos murcianos que nos alertan para que no nos roben el dinero, como les pasó a ellos en Roma! Resulta que un señor los invitó a un bar, que al final terminó siendo un club de striptease, y les terminaron robando todo el dinero. Atentos que su reseña en google, no tiene desperdicio. También hablamos de una pareja que no se aguanta, de muñecas sexuales y bragas usadas. Sí, Malas Influencias no es un programa normal, ¿todavía no te habías dado cuenta?