Malas Influencias | Ven pa'ca que te destrozo

¡Detienen a dos mujeres por destrozar el coche al jefe de una de ellas! Eso de que la venganza es un plato que se sirve frío no iba con esta mujer porque, según investigaciones policiales, entre la mujer y su jefe había algo más que una relación laboral... ¡Ay! ¿Qué pasaría para acabar con su coche de esa manera?

En Vietnam un niño ha nacido con el diu de la madre en la mano... ¡Vaya método anticonceptivo más efectivo, oiga!

¡También hemos hablado de la contraseña más usada en el mundo! 7 millones de usuarios usan 123456 como contraseña única para sus aplicaciones... Segura, segura, pues como que no!!

Y en Alaska para la festividad del 4 de julio han decidido que en vez de tirar fuegos artificiales que con la luz del sol no lucen mucho, lo han cambiado por tirar coches por un precipicio!!! Eso si, con la gasolina justa para que no explote y no hacerle competencia a los fuegos!