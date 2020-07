Malas Influencias | ¡Te corto el pene!

Personas que realmente son Malas Influencias, como la mujer que le cortó el pene a su marido por estar con otra mujer, pero lo hizo en Nigeria, donde la poligamia es legal... Aunque ella por muy legal que sea no se lo tomó nada bien.

Luego comentamos la medida que tomaron en Berlín para que la gente use bien la mascarilla y no se deja al nariz fuera. Le pidieron a la gente que no se duche para que el mal olor haga que la gente se ponga la mascarilla bien... Que asco!!!

Después hablamos de un gato que perdió 3 de sus 7 vidas cuando su dueño lo metió en la lavadora sin querer y se tiró dentro 12 minutos.

Y para terminar hablamos de una pareja que después de una discusión, se fueron a dar un paseo para reconciliarse, pararon a comprar un refresco y un boleto de lotería, ¡y terminaron ganando el premio gordo!