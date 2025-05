"Fue todo ilusión": Alfred García cuenta en 'Me pones' cómo vivió su experiencia en Eurovisión

En 2018 se vivió una cita muy especial en Lisboa con Eurovisión. Aquel año España llevó como representantes al certamen a Amaia y Alfred García, recién salidos de Operación Triunfo. La pareja defendió sobre el escenario la bonita balada Tu canción, que enterneció los corazones de todos los fans.

Sin embargo, la propuesta no caló en los eurofans y quedaron en 23º posición. No obstante, los jóvenes músicos protagonizaron una actuación digna de recordar en nuestra historia eurovisiva. Y para conocer la perspectiva de aquella experiencia de mano de uno de sus protagonistas, Juanma Romero ha podido hablar con Alfred en directo desde Me pones este sábado, a poquitas horas de la final de Eurovisión.

El catalán recuerda con mucho cariño todo lo que vivió en el Festival de la Canción: "Eurovisión para mí ha sido una de las plazas más increíbles y más difíciles de torear, porque yo llevaba una vida de universitario y a los tres o cuatro meses estoy cantando en el Festival de Eurovisión". "Fue todo ilusión y a la vez un gran reto", ha expresado el cantante, llenando de halagos la gran cita musical europea.

Alfred no ha querido reflexionar demasiado sobre el puesto en el que quedó junto a Amaia, pero sí ha destacado un aspecto fundamental para dejar huella: "No soy ni analista musical ni mucho menos vidente, pero lo que sí que creo es que lo que está por encima de todas estadísticas y estrategias son las emociones, que nunca fallan".

Y Alfred considera que justo eso no le falta a nuestra representante en Eurovisión este año: "Melody es una persona que nos emociona y es todo verdad". Sobre en qué puesto cree que quedará la de Dos Hermanas, el cantante de Que nos sigan las luces se ha mojado: "Este año estoy muy perdido con los nombres, no la estoy siguiendo, pero solo estoy pendiente de Melody. Creo que está haciendo un trabajo excepcional para acabar entre las primeras posiciones".

El artista es de vivir la cita musical rodeado de familia, una tradición que seguirá este sábado 17 de mayo para mandarle el mayor apoyo posible a la representante de España.